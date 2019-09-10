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Bakan Pekcan: ABD ile bazı sektörleri öncelikli olarak belirledik

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2019 13:38 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistik sektörlerini ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirledik" dedi.

Bakan Pekcan: ABD ile bazı sektörleri öncelikli olarak belirledik

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistik sektörlerini ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirledik" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bakanlık binasında bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı Ross ile Türkiye'de bulunduğu sürede çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Pekcan, "Gündemimizin ana konusu Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Trump'ın belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için atılacak adımları ve yol haritamızı belirlemek oldu. Nisan ayından bu yana 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için bakanlığımız başkanlığında bütün sektörlerle beraber yaptığımız çalışmaları Sayın Ross'la paylaştık. ABD tarafının özellikle üzerinde durduğu ve yapılan çalışmalarında teyit ettiği bazı sektörleri yapılacak çalışmalarda öncelikli sektörlerimiz olarak belirledik" diye konuştu.
'ÖNERİLERİMİZİ PAYLAŞTIK'
Bakan Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile yaptıkları görüşmede bazı sektörleri öncelikli olarak belirlediklerini kaydederek, "Bu kapsamda tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistik sektörlerinin ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ayrıca başta çelik olmak üzere bizim için büyük önem arz eden sektörlerimizin karşılaştığı problemleri de kendilerine ilettik ve önerilerimizi de kendileriyle paylaştık" dedi.
'İŞ BİRLİĞİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM DE DEVAM EDECEK'
Karşılıklı ticareti artırmak için Türk ve ABD'li firmaları bir araya getirecek komiteler kuracaklarını dile getiren Bakan Pekcan, şunları söyledi:
"Bu görüşmeler sonucunda ülkelerimizin ticaret bakanlıkları başkanlığında sektör temsilcileriyle beraber, sektörel komiteler kurulmasına karar verdik. Türk ve ABD'li firmaları bir araya getirecek olan bu komiteler sonuç odaklı çalışacak ve bu çalışmanın sonucunu bir an önce almak için birlikte hareket edeceğiz. Sonuç odaklı yaklaşımımızı bir an önce eyleme geçirerek, karşılıklı ticaretimizi artırma amacındayız. Bu amaca ulaşmak için Türk ve Amerikan firmalarının iki ülkedeki dağıtım kanallarına ulaşmalarının çok önemli olduğunu, firmalarımız arasındaki temasların anılan süreçte her iki ticaret bakanlıklarının desteğinin yararı ve gerekliliği üzerinde mutabık kalmış bulunuyoruz. Sayın Ross'un ülkemizin potansiyeline şahit olduğunu düşünüyorum. Bu yakın iş birliğinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini düşünüyorum."
'BAZI GÜMRÜK VERGİLERİNDE MUAF TUTULMA TALEBİMİZ VAR'
ABD ile Çin arasındaki bazı sorunların her iki ülke açısından çeşitli sektörlerde önemli ilave ticaret hacmi yaratacağını tespit ettiklerini belirten Pekcan, "Ülkemizdeki bazı sektörlerin kapasitesini hızla artırarak, ABD'ye ürün tedarik etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik. 100 milyar dolar hedefe ulaşmak için potansiyel alanları görüşmenin yanı sıra hali hazırda ilişkilerdeki bazı sıkıntılarımızın aşılmasının da ticaretimize olumlu yansımaları olacağını da paylaştık. Bu çerçevede Türkiye açısından demir çelik gibi sektörlerde karşılaştığımız engeller Genelleşmiş Preferanslar Sistemi'nden (GSP) çıkarılmamızın sonuçları, otomotiv sektöründe uygulanması planlanan önlemlere de değindik. ABD tarafına da bu konudaki önerilerimizi iletmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda 832 olarak bilinen ilave gümrük vergilerinden bazı ülke örneklerinde olduğu gibi, ülkemizin de muaf tutulması konusunda taleplerimizi de kendileriyle paylaştık" dedi.
BAKAN ROSS: 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ İÇİN MEVCUT DÜZEYİ ARTIRMALIYIZ
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise hedeflenen 100 milyar doları yakalamak için mevcut düzeyin 2'ye ya da 3'e katlanması gerektiğine değinerek, "Bu hedefi yakalamak için 50 milyar dolar Türkiye'den ABD'ye, 50 milyar dolar da ABD'den Türkiye’ye ticaret yapmak için çalışmamız gerekir. Bu noktada karşılıklı çalışmak çok önemli. Bu amaç doğrultusunda 5 günümüzü burada geçirdik. Türkiye'de faaliyet gösteren 43 ABD'li firma ile görüştük. Daha sonra 52 Türk firmasıyla görüşmeler yaptık. Hedefimiz odaklandığımız noktaları en kısa zamanda hayata geçirebilmektir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Pekcan: ABD ile bazı sektörleri öncelikli olarak belirledik

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