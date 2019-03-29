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Bakan Varank: Akhisar'da yenilikçi kurutma merkezi kurmayı planlıyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 17:17 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, birlikte Manisa'nın Akhisar ilçesine geldi.

Bakan Varank: Akhisar'da yenilikçi kurutma merkezi kurmayı planlıyoruz

Cemil SEVAL- Barış GEZİCİ/MANİSA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, birlikte Manisa'nın Akhisar ilçesine geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akhisar'da kuru meyve ve sebze üretimine destek sağlamak için yenilikçi kurutma merkezi kurmayı planladıklarını söyledi.
Akhisar'a gelen Bakanlar Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Mustafa Varank önce Kayalıoğlu Camisi'nde cuma namazı kıldı. Daha sonra Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) geçen Kasapoğlu ve Varank burada OSB yönetimi, iş insanları ve partililerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Bakanlar Kasapoğlu ve Varank'ın programına Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ve partililer eşlik etti.
Yemekte ilk konuşmayı yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa'da olmaktan ve Bakan Varank'ı yanında görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 31 Mart yerel seçimlerinde çok güçlü bir sesin hem Akhisar'dan hem de Manisa'dan çıkacağına inancının tam olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 17 yıldır her alanda inanılmaz değişimler yaşandı. Bundan sonraki süreçte her şeye rağmen, kumpaslara, tuzaklara rağmen Cumhurbaşkanımız önderliğinde üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Bu süreçte siz sanayicilerimiz ve emeğini alın teriyle ortaya koyan kıymetli kardeşlerimiz çok önemli bir paya sahip. Bizler de hükümet olarak, bakanlıklar olarak yerel yönetimlerle iş birliğiyle sürekli desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
Bakan Kasapoğlu, yerel seçimin önemine vurgu yaparak, "Bu süreçte biz sadece yerel yöneticilerimizi seçmeyeceğiz. Maalesef bu seçimlerde ülkemizin tökezlemesini isteyen birtakım odaklar var. Her zaman halkın iradesi, milli irade galip geldi. 31 Mart'ta bu kirli oyunlara en güzel cevabı halkımız verecek. Bizler de üretimde her alanda katkı vererek, özgüvenli gençlerimizi yetiştirme yolunda Bakanlık olarak elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
'YENİ İŞ İMKANLARI OLUŞTURULDU'
Manisa'da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "17 yıldır aynı şevk ve heyecanla dur durak bilmeden çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Her bir ilimizin potansiyelini daha da ileriye taşımak adına çok önemli gayretlerimiz var" dedi. Temel önceliği buna verdiklerini söyleyen Bakan Varank, "Manisa sanayisi de sunduğumuz teşvikleri kullanarak gelişti. Burada 2002 yılında sadece 58 firma, 200 milyon TL yatırım teşvik belgesine sahipti. 17 yılda 1500'ün üzerinde firmaya teşvik belgesi vererek 24 milyar TL'lik sabit sermaye yatırımını destekledik. Akhisar'da da desteklediğimiz sabit sermaye yatırımı 1,5 milyar TL'nin üzerindedir. Bu sayede Manisa ve Akhisar'ımız büyüdü ve güçlendi. Tabii üretim demek, istihdam demek. Verdiğimiz teşvikler sayesinde 65 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturuldu. KOBİ'lerimizi de ihmal etmedik. İktidarımız döneminde 5 bin işletme yaklaşık 60 milyon liralık KOBİ desteğinden faydalandı. Burada 16 bin vatandaşımıza girişimcilik eğitimi verdik" diye konuştu.
'40 MİLYON TL'LİK BAKANLIK KREDİSİ KULLANDIRDIK'
Bakan Varank, "Üretim altyapılarımızı daha da kuvvetlendirmek için Manisa'da 2 yeni OSB daha kurduk. 5 bin kişinin çalıştığı Akhisar OSB de Bakanlığımızın desteklerinden en iyi şekilde faydalanıyor. Buraya da şimdiye kadar 40 milyon TL'lik Bakanlık kredisi kullandırdık. Yine sanayi sitelerimizin sayısını 10'dan 12'ye çıkardık. Burada da 9 bin vatandaşımıza iş kapıları açmış olduk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri Bakanlığımıza bağlandı. Onlar vasıtasıyla şehrimize 88 milyon TL'lik bir kaynak aktardık. Akhisar'da gıdadan eğitime, enerjiden çevreye, sanayiden altyapıya 26 projeyi kalkınma ajanslarımız vasıtasıyla destekledik. İnşallah hedefimiz Akhisar'ın zeytin ve zeytin yağının yüksek teknoloji kullanılarak üretilmesi ve dünya pazarlarında bir marka haline gelmesidir" ifadelerini kullandı.
KURUTMA MERKEZİ KURULACAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akhisar'da kuru meyve ve sebze üretimine destek sağlamak için yenilikçi kurutma merkezi kurmayı planladıklarını söyledi. Bakan Varank, "Kuru meyve sebze üretimine katma değer sağlamak için de faaliyetlerimiz var. Bunun için yenilikçi kurutma sistemlerinin yer alacağı bir merkez kurmayı planlıyoruz. Bunu da en kısa zamanda şehrimize kazandıracağız. Manisa'mızın çocuklarını da ihmal etmiyoruz. İlimizde 10 farklı, 'Kendin yap atölyesi' kuracağız. Bu atölyeler matematik bazlı olacak. Bu sayede 6- 15 yaş arası çocukların kodlama, algoritmik düşünme, süreç tasarlama ve pratik uygulamalar geliştirme gibi konularda becerilerini arttırmayı hedefliyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Varank ve Kasapoğlu, Akhisar ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI

Bakan Varank: Akhisar'da yenilikçi kurutma merkezi kurmayı planlıyoruzBakan Varank: Akhisar'da yenilikçi kurutma merkezi kurmayı planlıyoruzBakan Varank: Akhisar'da yenilikçi kurutma merkezi kurmayı planlıyoruzBakan Varank: Akhisar'da yenilikçi kurutma merkezi kurmayı planlıyoruz

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