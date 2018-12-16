Bebe çocuk konfeksiyoncuları Fas'ta 2 bin iş görüşmesi gerçekleştirdi

Elhaimeur, Türk ürünlerinin burada kolaylıkla satılacağını düşündüğünü belirterek, "Burada hem bebekler hem de çocuklar için zengin bir ürün yelpazesi var. Organizasyonu yaptığınız için sizlere çok teşekkür ederim. İnşallah bu programların yenilerini gerçekleştirirsiniz. Farklı şehirlerde yapacağınız organizasyonlar da Türk firmalarıyla aramızdaki ticaretin artmasına imkan sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Fas'ta bebe çocuk giyim sektöründe yaklaşık 30 mağazalarının bulunduğunu belirten Said El Hanachi ise son dönemde Türkiye'den ürün tedarik etmeye başladıklarını aktardı.

Aldıkları ürünleri çok kısa sürede sattıklarını anlatan Hanachi, "Burada sergilenen ürünlerin kalitesi ve bizlere sunulan fiyatlar da çok iyi. Oldukça olumlu görüşmeler yaptık. Birkaç firmaya siparişlerimizi de verdik. İnşallah 9-12 Ocak 2019'da Junioshow için de Bursa'da olacağız." açıklamasında bulundu.

- "Bursa firmalarıyla çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik"

Sektörde faaliyet gösteren Rhali firmasının sahibi Tahar Farih Rhali de düzenlenen organizasyon için Ticaret Bakanlığına ve BTSO'ya teşekkür ederek, "Aramızdaki kültürel ve tarihsel yakınlıkla çok daha güçlü bir ticaretin oluşacağına inanıyoruz. Daha önce İstanbul'daki firmalarla da çalışmıştık. Burada Bursa firmalarıyla çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ocak ayında Bursa'da gerçekleştirilecek Junioshow'u da ziyaret etmeyi planlıyoruz." dedi.

Fas'a giden Bursalı Cumino Kids firmasının sahibi Ezgi Danişmend Çetinel, Juniokids'in, kurumsal kimliğiyle uluslararası pazarlarda her geçen yıl daha da etkin hale gelen UR-GE projesinin yeni üyeleri arasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "UR-GE projeleri, markamıza, şehrimize ve ülkemize çok büyük değer katıyor. BTSO liderliğinde gerçekleştirilen projelerin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu kapsamda yaptığımız iş görüşmeleri de oldukça iyi geçti." değerlendirmesinde bulundu.