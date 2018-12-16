FİNANS

Bebe çocuk konfeksiyoncuları Fas'ta 2 bin iş görüşmesi gerçekleştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 16.12.2018 14:23 | Son Güncelleme

Bursalı bebe çocuk konfeksiyonu üreticilerinden oluşan 120 kişilik heyet, BTSO UR-GE projeleri kapsamında Fas'ın sanayi ve ticaret merkezi Kazablanka'ya giderek 2 bine yakın iş görüşmesi yaptı

Bursalı bebe çocuk konfeksiyonu üreticilerinden oluşan 120 kişilik heyet, Kazablanka'da 2 bine yakın iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının destekleriyle bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe iki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi'ni aynı anda yürüten BTSO, üyelerini 10-13 Aralık tarihlerinde Kuzey Afrika'ya taşıdı.

Bursalı bebe çocuk konfeksiyonu üreticilerinden oluşan 120 kişilik heyetin Fas ekonomisinin lokomotif kenti Kazablanka'da sergiledikleri ürünler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. BTSO üyeleri, Fas'ta yaklaşık 2 bin iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Faslı Tüccarlar Ulusal Birliği Genel Sekreteri Ahmed Elhaimeur, sergilenen ürünlerin kaliteli olduğunu bildirdi.

Elhaimeur, Türk ürünlerinin burada kolaylıkla satılacağını düşündüğünü belirterek, "Burada hem bebekler hem de çocuklar için zengin bir ürün yelpazesi var. Organizasyonu yaptığınız için sizlere çok teşekkür ederim. İnşallah bu programların yenilerini gerçekleştirirsiniz. Farklı şehirlerde yapacağınız organizasyonlar da Türk firmalarıyla aramızdaki ticaretin artmasına imkan sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Fas'ta bebe çocuk giyim sektöründe yaklaşık 30 mağazalarının bulunduğunu belirten Said El Hanachi ise son dönemde Türkiye'den ürün tedarik etmeye başladıklarını aktardı.

Aldıkları ürünleri çok kısa sürede sattıklarını anlatan Hanachi, "Burada sergilenen ürünlerin kalitesi ve bizlere sunulan fiyatlar da çok iyi. Oldukça olumlu görüşmeler yaptık. Birkaç firmaya siparişlerimizi de verdik. İnşallah 9-12 Ocak 2019'da Junioshow için de Bursa'da olacağız." açıklamasında bulundu.

- "Bursa firmalarıyla çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik"

Sektörde faaliyet gösteren Rhali firmasının sahibi Tahar Farih Rhali de düzenlenen organizasyon için Ticaret Bakanlığına ve BTSO'ya teşekkür ederek, "Aramızdaki kültürel ve tarihsel yakınlıkla çok daha güçlü bir ticaretin oluşacağına inanıyoruz. Daha önce İstanbul'daki firmalarla da çalışmıştık. Burada Bursa firmalarıyla çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ocak ayında Bursa'da gerçekleştirilecek Junioshow'u da ziyaret etmeyi planlıyoruz." dedi.

Fas'a giden Bursalı Cumino Kids firmasının sahibi Ezgi Danişmend Çetinel, Juniokids'in, kurumsal kimliğiyle uluslararası pazarlarda her geçen yıl daha da etkin hale gelen UR-GE projesinin yeni üyeleri arasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "UR-GE projeleri, markamıza, şehrimize ve ülkemize çok büyük değer katıyor. BTSO liderliğinde gerçekleştirilen projelerin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu kapsamda yaptığımız iş görüşmeleri de oldukça iyi geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Gocoland firmasının sahibi Gülşah Özbay da sektörde 2010 yılından itibaren faaliyet göstermeye başladıklarını ve kuruluşlarından kısa bir süre sonra ihracata başladıklarını belirterek, "BTSO’nun projeleriyle ihracat odaklı çalışmalarımız daha da ivme kazandı. Görüşmelerimiz beklentilerimizin de üzerinde gerçekleşti. Bu kadar yoğun ilgi ve yüksek talebi beklemiyorduk. Bu görüşmelerin pek çoğunun ticarete yansıyacağına da inanıyorum." görüşünü aktardı.

PARTNERTürkiye'de bulundu! Heyecanlandıran keşifTürkiye'de bulundu! Heyecanlandıran keşif
Patent Genel Müdürü Kaya: Endüstriyel donanım arttıkça bir artı bir iki yapmıyorPatent Genel Müdürü Kaya: Endüstriyel donanım arttıkça bir artı bir iki yapmıyor
Ödemişli patates üreticilerin hasat telaşıÖdemişli patates üreticilerin hasat telaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebe çocuk konfeksiyonu sektörü bursa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası iş görüşmesi

En Çok Okunan Haberler

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Karadeniz'de hamsinin kilosu 5 liraya düştü: İnşallah erken göç etmez...

Karadeniz'de hamsinin kilosu 5 liraya düştü: İnşallah erken göç etmez...

Sayılı günler kaldı, dikkat! Yılbaşı alışverişi uyarısı

Sayılı günler kaldı, dikkat! Yılbaşı alışverişi uyarısı

Bakan'dan ucuz tatil için öneri

Bakan'dan ucuz tatil için öneri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Patent Genel Müdürü Kaya: Endüstriyel donanım arttıkça bir artı bir iki yapmıyor

Patent Genel Müdürü Kaya: Endüstriyel donanım arttıkça bir artı bir iki yapmıyor

Ödemişli patates üreticilerin hasat telaşı

Ödemişli patates üreticilerin hasat telaşı

Türkiye’nin genç işadamları yeni başkanını seçti

Türkiye’nin genç işadamları yeni başkanını seçti

Bursa makine sektöründen Moskova çıkarması

Bursa makine sektöründen Moskova çıkarması

Rize-Artvin Havalimanı’nda denize 17, 5 milyon ton taş döküldü

Rize-Artvin Havalimanı’nda denize 17, 5 milyon ton taş döküldü

Halk Yatırım bu yılki 100. ihraç işlemini başarıyla tamamladı

Halk Yatırım bu yılki 100. ihraç işlemini başarıyla tamamladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.