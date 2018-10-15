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Betam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 14:34 | Son Güncelleme

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (Betam), işgücü piyasası Görünümü notunda inşaat ve sanayide istihdamın azaldığına dikkat çekildi.

Betam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldı

İstanbul, 15 Ekim (DHA) - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (Betam), işgücü piyasası Görünümü notunda inşaat ve sanayide istihdamın azaldığına dikkat çekildi.
BETAM’dan Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Doç. Dr. Gökçe Uysal ve Araştırma Görevlisi Yazgı Genç tarafından hazırlanan “İnşaat ve sanayide istihdam azaldı” notu açıklandı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Haziran döneminden Temmuz dönemine 0.2 puan artarak yüzde 13’e yükseldiğine işaret edilen raporda, tarım dışı işgücü artışlarının yavaşlamış olmasına karşın tarım dışı istihdamda kayıp yaşanmış olması tarım dışı işsiz sayısının ve tarım dışı işsizlik oranın artmasına sebep olduğu belirtildi.
Raporda, Temmuz döneminde, hizmetlerde 77 binlik istihdam artışı gerçekleşmesine rağmen inşaat ve sanayi sektörlerinde istihdam kayıpların göze çarptığı ifade edildi. İnşaatta Şubat döneminden beri süregelen istihdam kayıplarının 230 bine ulaşması ve sanayi istihdamında sanayi üretim endeksinin Temmuz ayından artmış olmasına karşın kaydedilen 34 binlik azalmanın endişe verici olduğuna dikkat çekildi.
Betam tahmin modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının artmaya devam ederek Ağustos döneminde yüzde 13.1 olacağını öngördü. Temmuz döneminde erkeklerin ve kadınların tarım dışı işsizlik oranı paralel şekilde artmış, tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farklılığı sabit kalmıştır.
Betam notunda şu veriler yer aldı:
- Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Temmuz 2018 döneminde Haziran 2018 dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 52 bin artarak 26 milyon 975 bine yükselirken, tarım dışı istihdam 9 bin azalarak 23 milyon 468 bin kişi oldu.
- Tarım dışı işsiz sayısı 61 bin kişi artarak 3 milyon 507 bine yükselmiş, tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 13’e çıktı. Haziran döneminde hızlanan işgücü artışının Temmuz döneminde bir miktar yavaşladığı buna karşın tarım dışı sektörlerde istihdam kaybı yaşandığı dikkat çekti. Tarım dışı işsizliğin arttığı görüldü.
- Betam tahmin modeli, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin 0.1 yüzde puan artışla Haziran döneminde yüzde 12.9 olacağını tahmin etmişti. Tarım dışı işsizlik 0.2 puan artarak Haziran döneminde yüzde 13’e yükseldi.
- Betam tahmin modeli Ağustos döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının artmaya devam ederek yüzde 13.1 seviyesine ulaşacağını öngörüyor.
- Mevsimsellikten arındırılmış sektörel istihdam verilerine göre Temmuz döneminde Haziran dönemine kıyasla sanayi ve inşaat sektörlerinde istihdam azalırken, tarım ve hizmetlerde arttı.
- Bu dönemde tarım istihdamı 3 bin, hizmetler istihdamı 77 bin artarken, sanayi istihdamı 34 bin, inşaat istihdamı ise 52 bin kişi azaldı.
- İnşattaki istihdam kayıplarının tekrar hızlandığı ve Şubat 2018 döneminden bu yana 230 bine ulaşmış olduğu görüldü. Sanayi üretim endeksinde Temmuz ayında bir artış gözlemlenmiş olmasına karşın bu sektörde 34 binlik istihdam kaybı görüldü.
- Temmuz 2018 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla mevsim etkilerinden arındırılmamış tarım dışı işgücü 837 bin (yüzde 3.2), tarım dışı istihdam 755 bin (yüzde 3.3) arttı. Bu gelişmelerin sonucunda tarım dışı işsiz sayısı da 82 bin kişi artarak 3 milyon 479 bine yükseldi.
- Temmuz döneminde kadınların tarım dışı işsizlik oranı Haziran’a kıyasla 0.1 yüzde puan artarak yüzde 18.1, erkeklerin işsizlik oranı ise 0.2 yüzde puan artarak yüzde 10.6 oldu. Erkekler ve kadınlarda artan tarım dışı işsizlik oranına paralel olarak tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Temmuz döneminde 7.6 yüzde puan civarında seyretti.

Betam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldıBetam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldı

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