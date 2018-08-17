Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,96 5,49 -25,58 Acıpayam Selüloz 2,33 -2,10 -10,06 Adana Çimento (A) 5,59 0,36 4,37 Adana Çimento (B) 3,84 0,26 2,23 Adana Çimento (C) 1,07 -0,93 36,41 Adel Kalemcilik 12,90 -1,23 -16,91 Adese Alışveriş Ticaret 1,70 -2,86 -14,57 Afyon Çimento 4,98 1,63 -35,99 Ak Enerji 0,64 1,59 -29,67 Akbank 5,82 3,56 -38,37 Akçansa 8,75 0,11 -14,52 Akdenız Güvenlık Hız. 1,95 -5,80 -67,12 Akfen GMYO 1,85 2,78 -23,24 Akın Tekstil 8,15 1,12 -42,24 Akiş GMYO 2,42 -1,22 -13,32 Akmerkez GMYO 17,75 0,28 -9,91 Aksa 10,56 1,34 -11,88 Aksa Enerji 4,02 0,00 -2,66 Aksigorta 3,18 4,26 4,85 Aksu Enerji 6,57 -0,90 23,98 Alarko Carrıer 39,30 1,03 -31,68 Alarko GMYO 44,52 -1,07 -9,52 Alarko Holding 4,48 0,90 -34,39 Albaraka Türk 1,21 -2,42 -19,53 Alcatel Lucent Teletaş 5,32 7,47 -33,33 Alkim Kağıt 3,53 -2,22 -23,85 Alkim Kimya 20,14 -1,18 -15,06 Altınyağ 0,71 -4,05 -40,64 Altınyunus Çeşme 3,88 -2,51 -23,17 Anadolu Cam 3,07 -0,32 20,25 Anadolu Efes 21,14 -1,40 -11,21 Anadolu Grubu Holding 18,39 2,00 -22,05 Anadolu Hayat Emek. 7,72 4,18 -1,24 Anadolu Isuzu 8,22 -2,84 -9,67 Anadolu Sigorta 4,27 0,71 41,80 Anel Elektrik 2,19 -2,23 -41,91 Anel Telekom 0,39 0,00 -22,00 Arçelik 12,81 2,07 -38,33 Arena Bilgisayar 2,57 -1,91 -39,24 Armada Bilgisayar 10,47 -8,24 54,42 Arsan Tekstil 1,87 0,00 6,86 Artı Yatırım Holding 1,17 1,74 24,47 Aselsan 25,10 -2,94 -20,97 Aslan Çimento 27,30 -0,80 -27,36 Ata GMYO 3,96 -1,00 -17,33 Atakule GMYO 1,94 1,04 -5,37 Atlantik Petrol Ürünleri 0,76 -2,56 -45,32 Atlantis Yatırım Holding 0,31 0,00 -36,73 Atlas Yat. Ort. 0,69 -2,82 -29,59 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,20 2,33 -25,44 Avrasya GMYO 0,97 -2,02 -38,61 Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 0,84 -28,57 Avrasya Stratejik GMYF 1.129,50 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,77 6,13 51,37 Ayen Enerji 3,03 -3,50 -37,27 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,59 -0,63 -2,95 Aygaz 12,00 2,13 -17,22 Bagfaş 6,03 -0,33 -42,57 Bak Ambalaj 5,13 -6,56 -0,19 Balatacılar Balatacılık 0,43 0,00 -23,21 Bantaş Ambalaj 1,86 -2,62 -54,52 Banvit 10,62 -3,45 -50,42 Baştaş Başkent Çimento 2,30 0,00 -2,82 Batı Çimento 2,87 1,06 -34,64 Batısöke Çimento 1,14 -1,72 -31,30 Bera Holding 1,58 -3,07 -49,03 Berkosan Yalıtım 1,55 -3,73 -30,49 Beşiktaş Futbol Yat. 2,07 -2,82 -49,39 Beyaz Filo 6,71 -1,90 -80,04 Bilici Yatırım 1,37 -1,44 -10,49 Bim Mağazalar 64,85 -1,37 -15,58 Bimeks 0,11 0,00 -60,71 Birko Mensucat 0,36 2,86 -12,20 Birlik Mensucat 0,94 -2,08 -33,33 Bizim Mağazaları 5,00 -3,66 -35,06 Bolu Çimento 4,55 -0,44 -4,61 Bomonti Elektrik 0,59 5,36 -45,37 Borusan Mannesmann 7,45 -0,53 -32,54 Borusan Yat. Paz. 37,72 1,02 -12,58 Bosch Fren Sistemleri 143,10 -1,58 -21,88 Bossa 6,13 -2,08 51,36 Boyner Perakende Yat. 7,45 0,68 -18,85 Brisa 5,79 -1,36 -20,36 Burçelik 2,88 2,13 -25,19 Burçelik Vana 1,55 1,31 -11,43 Bursa Çimento 4,84 -2,02 -4,42 Carrefoursa 3,61 0,00 -35,30 Coca Cola İçecek 28,10 0,14 -16,10 Cosmos Yat. Holding 0,95 0,00 -18,80 Credıtwest Faktorıng 1,11 1,83 -0,43 Çelebi 38,50 -0,77 13,00 Çelik Halat 5,94 -2,30 58,84 Çemaş Döküm 2,22 -3,90 20,00 Çemtaş 5,64 0,00 38,24 Çimbeton 25,70 -3,46 -30,39 Çimentaş 8,41 0,12 -27,44 Çimsa 8,98 -2,18 -31,94 Çuhadaroğlu Metal 1,79 -2,72 -38,91 Dagi Giyim 1,53 -0,65 -32,60 Dagi Yatırım Holding 1,09 -0,91 -23,78 Dardanel 1,15 -2,54 -41,03 Datagate Bilgisayar 4,35 -2,25 -55,25 Demirören Gazetecilik 7,06 19,86 168,95 Demısaş Döküm 3,53 0,57 92,90 Denge Holding 1,70 -1,16 -10,15 Deniz GMYO 2,61 -0,76 -3,33 Denizbank 4,64 -0,43 26,43 Denizli Cam 9,23 -1,18 -22,24 Derimod 8,95 -2,19 19,17 Desa Deri 1,02 -0,97 0,99 Despec Bilgisayar 2,61 -4,40 -27,30 Deva Holding 3,86 -1,03 -11,87 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -3,03 -45,30 Ditaş Doğan 5,26 -3,31 -12,28 DO-CO 420,00 14,60 103,26 Doğan Burda 2,50 -1,19 -24,70 Doğan Holding 1,32 -3,65 51,72 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,12 -4,27 -69,23 Doğusan 2,71 -0,37 85,62 Doğuş GMYO 1,88 -0,53 -41,98 Doğuş Otomotiv 5,28 -4,00 -29,96 Döktaş Dökümcülük 10,50 0,00 -4,55 Duran Doğan Basım 2,59 -1,89 -31,30 Dyo Boya 4,54 0,00 -40,34 Eczacıbaşı İlaç 3,42 0,59 -18,19 Eczacıbaşı Yatırım 7,90 -1,25 -21,23 Edip Gayrimenkul 0,62 0,00 -47,46 Ege Endüstri 302,50 0,13 0,86 Ege Gübre 23,80 3,30 -6,74 Ege Profil 8,10 -0,25 -17,59 Ege Seramik 3,65 0,83 -16,50 Egeli & Co Tarım Girişim 0,16 -5,88 -76,81 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,22 -8,33 -53,19 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,45 -3,26 -4,91 Ekiz Kimya 0,37 0,00 -35,09 Emek Elektrik 1,06 -4,50 -32,73 Eminiş Ambalaj 3,00 0,33 -35,34 Emlak Konut GMYO 1,66 -2,92 -36,09 Enerjisa Enerji 5,00 -0,40 Enka İnşaat 4,65 0,00 -14,24 Erbosan 62,25 -1,58 -21,51 Ereğli Demir Çelik 11,33 8,63 21,31 Ersu Gıda 0,91 1,11 -30,53 Escort Teknoloji 0,57 0,00 -54,76 Etiler Gıda 2,51 -1,57 -46,48 Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 1,45 -36,19 Euro Trend Yat. Ort. 0,70 0,00 -24,94 Euro Yat. Ort. 0,61 0,00 -26,78 Euro Yatırım Holding 0,49 -3,92 -19,67 Fenerbahçe Futbol 21,72 -2,16 -36,68 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,32 -2,92 -68,72 F-M İzmit Piston 14,75 -5,45 17,73 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,69 -1,60 -25,00 Ford Otosan 54,80 2,05 -5,59 Formet Çelik Kapı 7,14 1,56 Frigo Pak Gıda 1,16 -0,85 22,11 Galatasaray Sportif 1,50 1,35 -28,49 Garanti Bankası 5,84 1,57 -43,17 Garanti Faktoring 2,10 -0,94 -35,58 Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,75 0,73 9,13 Gedik Yatırım Holding 1,52 1,33 10,14 Gediz Ambalaj 3,04 1,00 -15,91 Gentaş 2,37 -4,44 57,99 Gersan Elektrik 3,87 -0,77 -17,83 Global Men. Değ. 0,48 -4,00 6,67 Global Yat. Holding 2,94 -0,68 -18,56 Good-Year 3,55 -2,74 -14,62 Göltaş Çimento 40,00 0,00 -38,74 Gözde Girişim 2,04 -0,49 -63,96 GSD Denizcilik 0,95 1,06 -29,63 GSD Holding 0,66 0,00 -8,33 Gübre Fabrik. 2,99 -3,24 -29,31 Güler Yat. Holding 0,94 -1,05 -18,97 Güneş Sigorta 1,38 -1,43 -16,36 Halk GMYO 0,62 0,00 -32,07 Halk Sigorta 0,82 -1,20 -38,42 Hatay Tekstil 3,65 -6,17 -26,56 Hedef Girişim 1,40 -2,78 -33,86 Hektaş 10,06 4,79 43,71 HUB Girişim 1,30 0,00 9,24 Hürriyet Gzt. 1,12 -19,42 -16,42 ICBC Turkey Bank 4,51 1,12 -1,10 İdealist GMYO 1,78 -1,11 -12,75 İhlas Ev Aletleri 0,35 2,94 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,14 -3,39 -41,84 İhlas Gazetecilik 0,74 -1,33 -37,29 İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,28 -3,38 -38,55 Info Yatırım 0,94 1,08 -20,34 İntema 22,04 -3,33 -9,45 İpek Doğal Enerji 4,57 -2,97 -14,90 İskenderun Demir Çelik 7,28 0,28 49,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

