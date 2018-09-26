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BTSO Başkanı Burkay: Güçlü ekonominin formülü üretim, ihracat ve teknoloji

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 13:37 | Son Güncelleme

BURSA'nın tüm ekonomik parametrelerde Türkiye’ye moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Başkan Burkay, "Güçlü bir ekonomi için üretim, ihracat ve teknoloji odaklı çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

BTSO Başkanı Burkay: Güçlü ekonominin formülü üretim, ihracat ve teknoloji

BURSA, (DHA)- BURSA'nın tüm ekonomik parametrelerde Türkiye’ye moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Başkan Burkay, "Güçlü bir ekonomi için üretim, ihracat ve teknoloji odaklı çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Komiteler ve Eylül Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, meslek komitelerinin yeni döneme yüksek bir tempoyla başladığını söyledi. BTSO Başkanı Burkay, ülke olarak yaşanılan büyük zorluklara rağmen meclis, komite ve sektörel konsey üyelerinin büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi. İbrahim Burkay, "Bursamıza ve ülkemize büyük değer katan makro projeler, meslek komitelerimizin ve sektör konseylerimizin ortak akıl etrafında buluşmalarıyla şekillendi. Bursa, bu süreçte üretim, istihdam ve ihracat başta olmak üzere tüm ekonomik parametrelerde Türkiye’ye moral ve motivasyon kaynağı oldu" diye konuştu.
6 AYLIK TAKVİM DOLDU
Nisan ayındaki organ seçimlerinde Bursa iş dünyasının temsil kabiliyetini artırırken, meclisin de yeni bir dinamizm kazandığını kaydeden Burkay, yeni dönemde komite sayısının 51’den 63’e; meclis üye sayısının da 128’den 134’e yükseldiğini hatırlattı. Tüm komitelerin yeni döneme yüksek bir tempoyla başladığını dile getiren Burkay, "Genişletilmiş sektör analiz toplantılarımızı önceki dönemlerde ayda 1 kez gerçekleştirirken, artık haftada 2 toplantıya çıkardık. Komitelerimizin toplantıları için Şubat ayına kadar takvimimizi doldurduk. Özverili çalışmalarından dolayı tüm komite ve meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
114 FİRMA İLK YATIRIMCI OLDU
Başkan Burkay, "2014 yılından itibaren kuruluş işlemlerine başladığımız TEKNOSAB’da kamulaştırma işlemlerini rekor sürede tamamladık. Projemiz, 2016 yılından itibaren ete kemiğe bürünmeye başladı. Yüksek teknoloji kapsamına giren ve TEKNOSAB’ın yatırım koşullarını karşılayan 114 firmamız, bölgemizin ilk yatırımcıları oldu" dedi.
GÜÇLÜ EKONOMİNİN FORMÜLÜ ÜRETİM, İHRACAT VE TEKNOLOJİ
TEKNOSAB’ın ölçek ekonomisine geçişte atılmış önemli bir adım olduğunu kaydeden Burkay, "200’ün üzerindeki makine parkımız ve 600’e yakın çalışanımızla saha çalışmalarımızı sürdürdüğümüz TEKNOSAB’da birinci etaptaki çalışmalarımızı yılsonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız kapsamında 2 adet rüzgar ölçüm ve 1 adet güneş ölçüm istasyonu kurduk. Bu istasyonlarda 1 yıldır ölçümlerimizi yapmaktayız. TEKNOSAB ile oluşturacağımız lojistik merkezimiz kombine taşımacılıktan gümrükleme ve transit işlemlerine kadar ihracatçılarımızın dünyaya açılımında örnek bir model olacak. Güçlü ekonomi için üretim, ihracat ve teknoloji odaklı çalışmaya devam edeceğiz. TEKNOSAB’ın Bursamıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Toplantıya ayrıca Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Meclis Başkanı Süha Özbay ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

FOTOĞRAFLI

BTSO Başkanı Burkay: Güçlü ekonominin formülü üretim, ihracat ve teknoloji

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