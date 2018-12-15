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Bursa makine sektöründen Moskova çıkarması

FİNANS HABERLERİ  | 15.12.2018 16:35 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası(BTSO) liderliğinde çalışmalarını yürüten Makine Sektörü Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme(UR-GE) Projesi üyeleri, Moskova’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bursa makine sektöründen Moskova çıkarması

Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası(BTSO) liderliğinde çalışmalarını yürüten Makine Sektörü Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme(UR-GE) Projesi üyeleri, Moskova’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
Küresel Fuar Acentesi Projesi ile şimdiye kadar 6 binden fazla iş insanını 160’tan fazla yurt dışı program ile buluşturan, Ticari Safari Projesi ile de 20 binden fazla yabancı alıcıyı Bursa’ya getirmeyi başaran BTSO, Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğü UR-GE Projeleri’ne hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin makine sektöründe lider şehirlerinden olan Bursa’da sektörün rekabetçiliğini geliştirmek için hayata geçirilen Makine UR-GE Projesi’nin ihracat seferlerinde son durak Moskova oldu.
MAKİNE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİNE ZİYARET
Sektör temsilcileri, Rusya’nın başkentinde gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri organizasyonunda Rusya iş dünyası temsilcileriyle önemli iş bağlantıları kurdu. BTSO heyeti, Moskova programı kapsamına Rusya Makine Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Marina Fedorova’nın misafiri oldu. Toplantıda 2 ülke arasındaki ticari işbirlikleri ve yatırım fırsatları ele alındı. UR-GE üyeleri ayrıca Rusya’da faaliyet gösteren Ant Yapı firması temsilcileriyle de bir araya geldi.
YENİ BAŞARILAR İÇİN İHRACAT ŞART
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO olarak üyelerinin global arenada işlerini büyütmeleri amacıyla önemli projeler hayata geçirdiklerini belirterek, sayısı 14’ü bulan UR-GE projeleriyle firmaların ihracatını artırdığını vurguladı. UR-GE kapsamında kurumsallaşma çalışmaları ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri ile sektörlerin dünyaya açılmasına öncülük ettiklerini belirten Şener, BTSO’nun dış ticarete yönelik projelerinin de katkısıyla Bursa’nın son 5 yılda binin üzerinde yeni ihracatçı kazandığını vurguladı. Cüneyt Şener, “Bursamızın yeni başarılara imza atması için ihracata odaklanmalıyız. Türkiye’nin en fazla UR-GE Projesi yürüten BTSO’nun yurt dışına yaptığı iş gezileri, kentin dış ticaret hacmine ciddi katkı sağlıyor. Yüzde 75 devlet desteğinin yanı sıra proje katılımcılarına odamız da destek veriyor. Bursa iş dünyası temsilcilerimizin sunulan bu imkanlardan daha fazla yararlanmasını hedefliyoruz” dedi.
‘RUSYA PAZARINA ODAKLANMALIYIZ’
Sektör temsilcilerinden Levent Bilek, Rusya programının oldukça verimli geçtiğine dikkati çekti. Rusya’nın otomotiv sanayinde ciddi yatırımlar yaptığını, Bursalı firmalar için Rus pazarının önemli fırsatlar taşıdığını belirten Bilek, “İki ülkenin ticaret noktasında birbirine ihtiyacı var. 15 yıldır Rusya ile çalışıyorum. Özellikle otomotiv sanayi ile ilgili ülkede ciddi yatırım yapılıyor. Birçok otomobil fabrikasının kurulduğunu görüyoruz. Türkiye’nin önümüzdeki 2-3 yıllık süreçte Rusya pazarına odaklanması lazım. Sanayi alanında ciddi yatırımlar yapan Rusya iş dünyası ile Bursa arasında yeni ticaret köprüleri kurmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Bursa makine sektöründen Moskova çıkarmasıBursa makine sektöründen Moskova çıkarmasıBursa makine sektöründen Moskova çıkarması

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