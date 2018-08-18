FİNANS

Bursa'da özel hastaneden spora destek

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

MEDİCANA Bursa Hastanesi ile Final Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı arasında yeni sezon için sağlık sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Bursa'da özel hastaneden spora destek

BURSA, (DHA)- MEDİCANA Bursa Hastanesi ile Final Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı arasında yeni sezon için sağlık sponsorluğu anlaşması yapıldı.
Sponsorluk anlaşması Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı ve Final Gençlik ve Spor Kulübü Genel Menajeri Uğur Özmen arasında imzalandı. İmza töreninde bir değerlendirme yapan Hastane Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, "Hastane olarak spora ve sporcuya çok önem veriyoruz. Hastaneler grubumuz Türkiye'nin birçok spor kulübünün sağlık sponsorluğunu yapmaktadır. Final Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı'nın da sağlık sponsoru olmak bizi onurlandırmıştır. Tüm teknik heyet ve sporcuların sağlık işlemleri hastanemiz tarafından sağlanacaktır" dedi.
Final Gençlik ve Spor Kulübü Genel Menajeri Uğur Özmen de "Böyle bir katkıyı, böyle bir desteği sağladığı için Medicana Bursa Hastanesi'ne teşekkür ederim. Güney Marmara'nın en büyük ve kapsamlı hastanesinin böyle güzel bir hizmetinden yararlanıyor olmak bizleri ayrıca sevindirmiştir. İlgi alaka ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyor ve hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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