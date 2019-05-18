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Çay alım fiyatı üreticiyi sevindirdi

FİNANS HABERLERİ  | 18.05.2019 13:37 | Son Güncelleme

DOĞU Karadeniz'de 4 ilde başlayan yaş çay tarımında açıklanan 2.90 TL taban fiyat, 13 kuruş destekleme primi ile olmak üzere 3.03 TL alım fiyatı üreticiyi sevindirdi.

Çay alım fiyatı üreticiyi sevindirdi

Aytekin KALENDER-Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) - DOĞU Karadeniz'de 4 ilde başlayan yaş çay tarımında açıklanan 2.90 TL taban fiyat, 13 kuruş destekleme primi ile olmak üzere 3.03 TL alım fiyatı üreticiyi sevindirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıkladığı fiyatın iyi olduğunu söyleyen üreticiler, özel sektörün ise taban fiyatın altında alım yapmamasını beklediklerini ifade etti.
Çay üreticisi Hamza Sancaktutan, çay alım fiyatından memnun olduğunu belirterek, "Eğer üretici kendi çayını toplar ve toplama parası da vermezse fiyat gayet makul. Özel sektörde fiyat düşürürse taban fiyatı vermezse üretici ezilecek ve durum kötü olacak” dedi. Ekonomik şartların pahalılığını dile getiren üretici Mahmut Sancaktutan da, “Aslında çaya 5 de verseler 10 da verseler yetmez. Hayat pahalı. Ancak yine de makul düşünürsek beklentiler doğrultusunda iyi bir rakam açıklandı” diye konuştu. Bugün çay topladığını ve sattığını belirten Havva Çolak da “Bu güneş altında sabahtan akşama kadar çay topluyoruz. Üstelik Ramazan ayı ve oruçluyuz. İyi bir fiyat verildi ama 3,50 lira olsaydı daha iyi olurdu. İnşallah çayımızı alırlar, bir de seçtirmezler" dedi. Ömer Tüfekçioğlu ise çay alımları ile ilgili endişesini dile getirerek "Fiyat iyi ama çayı almazlarsa ne edeceğiz. Kampanya başladı, özel sektör çay almıyor, bakalım ne olacak. Çayımızı satamazsan 10 TL olsa neye yarar” dedi.
RTB BAŞKANI ERDOĞAN: KALİTEYİ YAKALAMALIYIZ
Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, çay sezonunun biraz geç başladığını belirterek rekolte tahmininde bulunmanın zor olduğunu söyledi. Erdoğan, "Tarlada güzel bir kalite var, yeni üretim yapmaya başladık. Tarlaya baktığımız zaman çok güzel bir çay var, boyu yerinde. Eğer taze biçebilirsek, vatandaşımızı çay taze iken tarlaya sokup toplatabilirsek, geçen seneden daha iyi bir rekolte yakalayabiliriz. Önemli olan yaş çayda kaliteyi yakalayabilmek. Yaş çayda kalite yakalanırsa kuru çayda da kaliteyi yakalamış oluruz. Bu kalite ile raftaki fiyatları da daha yukarıya çıkartabiliriz. Tarladaki vatandaşı da sanayicisini de tüketiciyi de yani herkesi kazandırmış oluruz” dedi.
ESNAF ODASI BAŞKANI AKSOY: YÜZDE 25 ARTIŞ YAPILDI
Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (RESOB) Başkanı Güven Aksoy, açıklanan yaş çay taban fiyatının üreticilerin beklentilerini karşıladığını belirtti. Aksoy, “Üreticilerin de beklediği fiyat 3 lira olması yönündeydi. Desteklemeyle beraber fiyat 3,03 lira oldu. Bu da bizi mutlu eden bir fiyattı. Üreticiler şu anda fiyattan memnun. Yüzde 25 oranında bir artış yapıldı. Bugünkü şartlarda verilebilecek en yüksek rakamdır diye düşünüyorum. Başta cumhurbaşkanımız, bakanımız ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Çay sektörüne 2019 yılı çay sezonu hayırlı olsun. Ben vatandaşların verilen fiyattan yüzde yüz memnun olduğuna inanıyorum. Ama bu ürünün toplanıp satılmasına kadar ki serüveninde biz çay üreticilerine çok iş düşüyor. Her aşamasında biz olmalıyız. Yoksa her yıl milyonlarca lirayı yurt dışından gelen işçilere veririz. Yaş çaya verilen zammın yarattığı memnuniyetin kaliteye yansıması için evsafına uygun çay toplamakta gerekiyor. Kaliteli ürünün fiyatı da yüksek olacaktır. ” dedi.

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Çay alım fiyatı üreticiyi sevindirdiÇay alım fiyatı üreticiyi sevindirdiÇay alım fiyatı üreticiyi sevindirdiÇay alım fiyatı üreticiyi sevindirdi

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