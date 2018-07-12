FİNANS

Çoban istihdam edene 5 bin TL destek

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 12:29 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın (Yeni adı Tarım ve Orman Bakanlığı) yaptığı çalışma kapsamında, geçen yıl 23 küçükbaş hayvan yetiştiricisine istihdam ettikleri çobanlar için toplam 115 bin TL destek ödendi.

Çoban istihdam edene 5 bin TL destek

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın (Yeni adı Tarım ve Orman Bakanlığı) yaptığı çalışma kapsamında, geçen yıl 23 küçükbaş hayvan yetiştiricisine istihdam ettikleri çobanlar için toplam 115 bin TL destek ödendi. Çoban istihdamını artırmak için yapılan uygulama kapsamında, kentte 250 baş ve üzeri anaç koyuna sahip işletmelere istihdam ettikleri her çoban için 5 bin TL destekleme ödendiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni adı Tarım ve Orman Bakanlığı olan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı çalışma kapsamında, küçükbaş hayvancılığın önemli sorunlarından olan çoban eksikliğini gidermek için Samsun'da işletmeler desteklendi. Kentte 250 baş ve üzeri anaç koyuna sahip işletmelere istihdam ettikleri çoban için 5 bin TL destekleme ödendiği belirtildi. Bu kapsamda 2017 yılında Alaçam, Bafra, Canik, Çarşamba, Ladik, Tekkeköy, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde 23 küçükbaş hayvan yetiştiricisine toplam 115 bin TL destek ödendi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, bu destekten faydalanılabilmesi için çobanın 'sürü yönetimi sertifikası'na sahip olması gerektiğini belirterek, "Bu bağlamda düzenlenen eğitim çalışmalarına katılıp sertifika alan kişiler için çoban istihdamı desteğini sağlıyoruz. Bu destek yılda bir defa 5 bin TL'lik bir hibe desteği. Ülkemizin hayvancılık kayıt sistemlerine kayıt olmaları gerekiyor. İşletme başına bu istihdamdan faydalanabildiği gibi köy veya mahallenin sürüsü için de faydalanabilme imkanı var. Bunun için de iki işletme ve muhtarın muvafakatiyle çoban istihdam hibesinden yararlanabilirler. Bu yıl için müracaatlar 6'ncı ayda başladı ve Aralık ayına kadar devam edecek" diye konuştu.
18 yıldır çobanlık yaptığını söyleyen Ali Köse ise "Çobanlıkla ilgili sertifika aldıktan sonra devletimiz destekleme verdi. Yıllık 5 bin lira devletimiz veriyor. Sigorta prim paramı karşılamış oluyorum. Hayvancılıkla uğraşan biri olarak bu desteklemelerden çok memnunum. Ayrıca devletimiz koyun başına destekleme de yapıyor. Bu uygulamalar tabii çiftçilerin yüzünü güldürüyor" dedi.

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Çoban istihdam edene 5 bin TL destekÇoban istihdam edene 5 bin TL destekÇoban istihdam edene 5 bin TL destekÇoban istihdam edene 5 bin TL destek

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