Destek ve önlem paketinin yankıları

"Bir süredir kalleş bir ekonomik saldırı altındayız. Son zamanlarda kurlarda görünen aşırı oynaklık gerçeği yansıtmıyor. Ancak biz, başta hükümetimiz ve ilgili bakanlıklarımız, sonra da Türk iş alemi olarak önlemlerimizi alıyoruz. Hükümetin süratle aldığı olumlu tedbirler, Başkanlık sisteminin bir meyvesi. Ekonominin finans ayağını da reel sektör ayağını da düşünmek zorundayız.

İSTİB Başkanı Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın reel sektör için açıkladığı yeni tedbir paketini değerlendirdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün açıkladığı banka kredileri kapsamında aldığı tedbirler sayesinde, kurdaki suni yükseliş sonrası huzursuzlaşan reel sektör rahatlayacak. Kredilere erişimin kolaylaşması ile finansman darboğazı korkusu olmayacak ve ticari hayata vurulmaya çalışılan darbe etkisiz hale getirilecek." ifadelerini kullandı.

Bu cepheler birbirine sürekli destek vermek zorundadır. Sac ayaklarından biri kısa kalırsa sorun yaşanabilir. Atılan adımların, finans sektöründen tarıma, sanayiden teknolojiye geniş kapsamlı bir plan çerçevesinde atılıyor olmasını memnuniyetle karşılıyorum.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün açıkladığı banka kredileri kapsamında aldığı tedbirler sayesinde, kurdaki suni yükseliş sonrası huzursuzlaşan reel sektör rahatlayacak. Kredilere erişimin kolaylaşması ile finansman darboğazı korkusu olmayacak ve ticari hayata vurulmaya çalışılan darbe etkisiz hale getirilecek."

Kopuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı 16 maddelik destek ve önlem paketinde girişimciler, KOBİ'ler ve sanayicilerin, dolayısıyla üretimin desteklendiğini hatırlattı.

Cari açığın önemli bir bölümünü oluşturan hammadde girdilerinin suni kur artışlarından etkilenmemesi için hükümet tarafından yerlileştirme adımlarının kararlılıkla atılacağını ve milli, teknoloji atılımlarının süreceğini ifade eden Kopuz, "Yani doğru zamanda yapılan etkin hamlelerle hem reel sektörün hem KOBİ'lerin, hem girişimcilerin, hem de ticaretin önündeki engelleri teker teker kaldırmaya devam eden hükümetimize ve bu çalışmalarda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

