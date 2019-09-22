"Dünyada, Türk tekstil firmalarının katılmadığı bir fuar yok"

PARİS (AA) - YUSUF ÖZCAN - İstanbul Tekstil ve Hammadeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Türk tekstil sektörünün dünya pazarlarında çok önemli bir yer teşkil ettiğini ve dünyada Türk firmalarının katılmadığı bir tekstil fuarının düzenlenmediğini söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, dünyanın en prestijli tekstil ve hazır giyim fuarı olarak kabul edilen Premier Vision Fuarı'na katılan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu fuara 15 seneden beri katıldıklarını söyledi.

Öksüz, "Türk tekstili dünya pazarlarında çok önemli bir yer teşkil etmekte. Türk tekstil firmalarının katılmadığı bir fuar artık dünyada yok diyebiliriz. Türkiye olarak dünyada 6'ıncı büyük tedarikçiyiz. Dünya pazarlarında yüzde 3,5 pay almaktayız." dedi.

Türk firmaların tekstil alınında gücünü ispatladığını belirten Öksüz, "Avrupa pazarlarında Türkiyesiz bir tekstil mümkün değil." diye konuştu.

Öksüz, tekstil alanında Almanya ve İtalya'nın önemli bir aktör olduğunu ancak Türkiye'nin de önemli bir konuma geldiğini, hatta Türkiye'nin birçok yerde İtalya'nın önüne geçtiğini kaydetti.