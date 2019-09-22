FİNANS

"Dünyada, Türk tekstil firmalarının katılmadığı bir fuar yok"

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2019 11:12 | Son Güncelleme

İstanbul Tekstil ve Hammadeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz: - "Türk tekstili dünya pazarlarında çok önemli bir yer teşkil etmekte. Türk tekstil firmalarının katılmadığı bir fuar artık dünyada yok diyebiliriz" - "Avrupa pazarlarında Türkiye'siz bir tekstil mümkün değil"

PARİS (AA) - YUSUF ÖZCAN - İstanbul Tekstil ve Hammadeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Türk tekstil sektörünün dünya pazarlarında çok önemli bir yer teşkil ettiğini ve dünyada Türk firmalarının katılmadığı bir tekstil fuarının düzenlenmediğini söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, dünyanın en prestijli tekstil ve hazır giyim fuarı olarak kabul edilen Premier Vision Fuarı'na katılan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu fuara 15 seneden beri katıldıklarını söyledi.

Öksüz, "Türk tekstili dünya pazarlarında çok önemli bir yer teşkil etmekte. Türk tekstil firmalarının katılmadığı bir fuar artık dünyada yok diyebiliriz. Türkiye olarak dünyada 6'ıncı büyük tedarikçiyiz. Dünya pazarlarında yüzde 3,5 pay almaktayız." dedi.

Türk firmaların tekstil alınında gücünü ispatladığını belirten Öksüz, "Avrupa pazarlarında Türkiyesiz bir tekstil mümkün değil." diye konuştu.

Öksüz, tekstil alanında Almanya ve İtalya'nın önemli bir aktör olduğunu ancak Türkiye'nin de önemli bir konuma geldiğini, hatta Türkiye'nin birçok yerde İtalya'nın önüne geçtiğini kaydetti.

Öksüz, Türkiye'nin öncelikli hedefinin, Avrupa, Amerika, Japonya, Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde faaliyet yürütmek olduğunu aktardı.

Ahmet Öksüz, Afrika'nın da önemli bir pazar olduğunu vurgulayarak, "Tekstil ürünlerinde Afrika'ya ihracat 1 milyar doların üzerinde ama bu her yıl çift rakamlarla büyüyor." ifadesini kullandı.

Afrika'da konfeksiyon tesisleri kurulmaya başladığını aktaran Öksüz, hem tekstil hem hazır giyimde Afrika'nın önemli bir potansiyel olduğunu belirtti.

Türk tekstil sektörünün yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini, hazır giyimle beraber ihracatın 27 milyar dolara çıktığını belirten Öksüz, tekstil ve hazır giyimin Türkiye'ye net döviz katkısının yaklaşık 16 milyar dolara çıktığına işaret ederek, "Türkiye'ye en fazla net döviz kazandıran sektör bizim sektörümüz." dedi.

Paris'te bu hafta düzenlenen Premier Vision Fuarı'na Türkiye'den 200 firma katıldı.

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