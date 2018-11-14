'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Kamu-Sen üyeleri, Kayseri'de 'ek zam' eylemi yaparak enflasyona endeksli maaş artış tekliflerinden vazgeçilmesine ve büyüme ve refah payının temel alınması gerektiğine vurgu yaptı. Grup, daha sonra 2019 yılında yapılması gereken maaş revizeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, mektup gönderdi.

​Kamu- Sen Kayseri İl Temsilciliği, basın açıklaması yaptı. Merkez Melikgazi İlçesi Hunat Mahallesi'ndeki PTT binası önündeki basın açıklamasına, Kamu Sen İl Temsilci Kamil Ünal ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Maaşlara eklenen enflasyon farklarının geriye dönük kayıpları karşılamadığını iddia eden İl Temsilcisi Kamil Ünal, "Her ne kadar dönem sonları itibari ile maaşlara enflasyon farkı eklense de bu ödemenin geriye dönük olarak yaşanan kayıpları karşılamadığı, yalnızca anlık bir enflasyon düzeltmesi olduğu ve dönem içinde maaşların sürekli eridiği açıktır" diye konuştu

Enflasyonun toplumsal etkilerinden de bahseden Ünal, "Olumsuz etkileri hiç kuşkusuz dar ve sabit gelirliler üzerinde görülüyor. Bugün, memur ve emeklilerimiz alışveriş yapamaz, en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Ülkedeki gelir dağılımın ve adaletin sağlanması için en önemli araçlardan bir tanesi ücret politikalarıdır. Toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyona endeksli maaş artış tekliflerinden vazgeçilmeli, büyüme ve refah payı temel alınmalıdır" dedi.

Basın açıklamasının ardından Kamu-Sen üyeleri, 2019 yılında yapılması gereken maaş revizeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, mektup göndermek için PTT şubesine giriş yaptı.