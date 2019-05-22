Finansal hizmetler güven endeksi Mayıs’ta 4.6 puan arttı

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), Mayıs ayında bir önceki aya göre 4.6 puan artarak 143.2 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası’nın, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarını ağırlıklandırıp, toplulaştırmayla elde edip değerlendirdiği verilerine göre:

“Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi azalış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkiledi.

“İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

“Son üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek devam ettiği gözlendi.

“2019 yılı Mayıs ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre ‘Finans ve Sigorta Faaliyetleri’ sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, ‘64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)’ sektöründe bir önceki aya göre 5.5 puanlık artış görülürken, ‘65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)’ ve ‘66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler’sektörlerinde 10.9'ar puanlık azalış olduğu gözlendi. (Grafik)

