FİNANS

Güney Marmara'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2018 18:57 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kırsal kesimin desteklenmesi amacıyla ilçe belediyesi tarafından projelendirilen Güney Marmara'nın en büyük canlı hayvan pazarı hizmete girdi.

Güney Marmara'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı

MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kırsal kesimin desteklenmesi amacıyla ilçe belediyesi tarafından projelendirilen Güney Marmara'nın en büyük canlı hayvan pazarı hizmete girdi.
İlçenin kırsal Yalıntaş Mahallesi'nde 5 milyon liralık bir yatırımla 30 dönüm arazi üzerine inşa edilen, 2 bin 250 hayvan kapasiteli pazarın açılışı bugün yapıldı. Pazarın açılışına AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sadi Kurtulan, açılışta yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığın olmazsa olmazları olduğunu ifade ederek, "6 buçuk dönümü kapalı, 30 dönümlük bu alan küçükbaş ve büyükbaş sahibi bütün üreticilerimizi buluşturacak. Pazar, tüm dağ ilçelerinin yanı sıra Susurluk, Manyas ve Balıkesir'e de büyük bir hareketlilik kazandıracak" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa'nın özellikli bir şehir olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:
"İnciri, deveci armudu, ahududusu, şeftalisi ve diğer tarım ürünleriyle Bursa gerçekten çok özelliklidir. Biz tarım özelliğimizi ön plana çıkartabilmek için ciddi destekler ve katkılar sağlıyoruz. Tarım A.Ş. olarak farklı fuarlara gidiyoruz. Bu yıl bunların sayısını artıracağız. Güzel şeylerimiz olabilir ama bunları bütün dünyaya pazarlayıp tanıtmak da çok önemlidir."
AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde, tarım ve hayvancılık alanında dünya çapında önemli başarılara imza atacağız" dedi.

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Güney Marmara'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldıGüney Marmara'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldıGüney Marmara'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı

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