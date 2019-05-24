FİNANS

Huawei / Zhengfei:  Bilgi toplumunu için birlikte çalışmalıyız

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2019 16:26 | Son Güncelleme

Google ve Android servislerinin Huawei ürünleri özelindeki kısıtlamalarını değerlendirmek ve şirketle ilgili merak edilen diğer soruları yanıtlamak üzere basın kuruluşları ile bir araya gelen Huawei Kurucusu Ren Zhengfei, bilgi toplumu için birlikte çalışmak gerektiğine dikkat çekti.

Huawei / Zhengfei:  Bilgi toplumunu için birlikte çalışmalıyız

İstanbul, 24 Mayıs (DHA) - Google ve Android servislerinin Huawei ürünleri özelindeki kısıtlamalarını değerlendirmek ve şirketle ilgili merak edilen diğer soruları yanıtlamak üzere basın kuruluşları ile bir araya gelen Huawei Kurucusu Ren Zhengfei, bilgi toplumu için birlikte çalışmak gerektiğine dikkat çekti.
ABD’nin aldığı 90 günlük erteleme kararını değerlendiren Ren Zhengfei, "Bahsi geçen 90 günlük süreç bizler için çok önemli değil, bizim için en önemli şey işimizi iyi yapmaktır" dedi ve ekledi:
"ABD’nin bu süreçteki uygulamaları bizim tasarruflarımızın dışındaki gelişmelerdir. Birlikte çalıştığımız Amerikalı şirketlere de teşekkür ediyorum; 30 yıllık süreçte bugünkü duruma gelmemizde bize çok yardımcı oldular. Bunun dışında uzun yıllardır çok sayıda ABD menşeili şirket ile yazılım ve donanım ürünleri kapsamında da ticari iş birliğimiz bulunuyor. Bu son olay karşısında da tüm bu şirketlerin bizlere adalet duygusu ve empati ile yaklaştığını hissedebiliyorum. 5G atom bombası değil, topluma faydası olan bir teknolojik gelişimdir. Google da iyi ve sorumluluk sahibi bir şirket. ABD hükümetini bu sorunu çözmesi için ikna etmeye çalışıyorlar. Bunun için uygun çözümleri tartışıyoruz ve uzmanlarımız bunun üzerinde çalışıyor."
ABD’nin yasalarla yönetilen bir ülke olduğunu, yasalara uyması ve reel ekonomiye bu çerçevede yaklaşması gerektiğinin altını çizen Ren Zhengfei, “Bu ortamda ABD şirketlerini suçlamamak gerekir. Huawei ve bu şirketler şu anda aynı kaderi paylaşıyor; hepimiz aynı piyasa ekonomisinin oyuncularıyız” dedi.
Huawei’nin ABD şirketleri ile olan yakın ilişkilerinin her iki tarafın on yıllarca süren çabalarının bir sonucu olduğunu söyleyen Ren Zhengfei; “Bu ilişkiler, ABD hükümetinden gelen bir kâğıt parçası tarafından yok edilmeyecek kadar değerli. Şartlar elverdiği sürece, ABD şirketleri ile ticaretimizi sürdüreceğiz. Bilgi toplumunun gelişimi için birlikte çalışacağız” dedi ve şöyle devam etti:
"Bizler her koşulda müşterilerimize hizmet vermeye devam edebileceğiz. Seri üretim kapasitemiz çok büyük ve Huawei'nin bazı alanlarda maruz kaldığı kısıtlamalar büyük bir etki yaratmayacaktır. Elbette etkileri olacak, ancak büyüme endeksine önemli bir zarar vermeyecek ve endüstrimizin gelişmesine engel olmayacaktır. Şirket olarak, ABD şirketlerinin bileşenlerini kullanmayı bırakmak niyetinde değiliz. Bu süreçte şirketimiz büyük bir tedarik sıkıntısı çekmeyecek, buna çok iyi hazırlandık." (Fotoğraflı)

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Sahillerde bayram tatilinin galibi EgeSahillerde bayram tatilinin galibi Ege
TÜDEMSAŞ'tan Avrupa'ya ihracat hamlesiTÜDEMSAŞ'tan Avrupa'ya ihracat hamlesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Bugün tek seferde ödenecek

Bugün tek seferde ödenecek

Yüzlerce personel alınacak!

Yüzlerce personel alınacak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahillerde bayram tatilinin galibi Ege

Sahillerde bayram tatilinin galibi Ege

TÜDEMSAŞ'tan Avrupa'ya ihracat hamlesi

TÜDEMSAŞ'tan Avrupa'ya ihracat hamlesi

Bursa'dan Paris'e 1 ton baklava

Bursa'dan Paris'e 1 ton baklava

Bakan Pakdemirli: Orta vadede hedefimiz 1 milyon ton fındık üretimi

Bakan Pakdemirli: Orta vadede hedefimiz 1 milyon ton fındık üretimi

Fındık üretiminde hedef 1 milyon ton

Fındık üretiminde hedef 1 milyon ton

Adana'da tarla balıkçılığı yılda 2,5 milyar TL kazandıracak

Adana'da tarla balıkçılığı yılda 2,5 milyar TL kazandıracak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.