FİNANS

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 22:48 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosunun 2. etabının 21 Ekim Pazar günü açılacağını bildirdi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

Uysal, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki çalışma ofisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Üsküdar-Ümraniye metro hattının geçen yıl aralık ayında açıldığını, Ümraniye-Çekmeköy hattının ise 21 Ekim Pazar günü saat 15.30'da hizmete alınacağını söyledi.

Çekmeköy Madenler Meydanı'ndaki açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirileceğini dile getiren Uysal, "Bütün Çekmeköylüleri, özellikle bu hattan istifade edecek Sancaktepelileri, bütün İstanbulluları açılışımıza bekliyoruz." dedi.

16'YA YÜKSELECEK

Uysal, 7 istasyonun yer aldığı kısmın açılmasıyla, hattaki toplam durak sayısının 16'ya yükseleceğini ifade etti.

Söz konusu güzergahın yoğun olduğuna dikkati çeken Uysal, Ümraniye-Çekmeköy hattının devreye girmesiyle ulaşımda ciddi bir rahatlama olacağını düşündüğünü vurguladı.

Mevlüt Uysal, hatta günlük ortalama 600-700 bin kişinin taşınacağını, hattın tam kapasite işlemesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

PARTNERBu camiye yaklaşanın tüyleri diken diken oluyorBu camiye yaklaşanın tüyleri diken diken oluyor
Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 'NAR' Projesi imzalandıSavunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 'NAR' Projesi imzalandı
Bursa'da suya ikinci indirimBursa'da suya ikinci indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul metro metro müjdesi İstanbul'a metro müjdesi

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Firmalardan yeni önlem! Alacak sigortasında patlama yaşanıyor

Firmalardan yeni önlem! Alacak sigortasında patlama yaşanıyor

BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı

BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Kendi işine kuran gençlere devletten 25 bin 532 lira

Kendi işine kuran gençlere devletten 25 bin 532 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 'NAR' Projesi imzalandı

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 'NAR' Projesi imzalandı

Bursa'da suya ikinci indirim

Bursa'da suya ikinci indirim

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Bursa Turizm Fuarı açıldı

Bursa Turizm Fuarı açıldı

Türk-İş Başkanı: Asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceğiz

Türk-İş Başkanı: Asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceğiz

DİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeli

DİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.