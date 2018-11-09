'İhracat artınca üretim de kaliteli olacak'

Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA Sanayici ve İş Adamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez, "İhracatımızı arttırdıkça hem ülkemize döviz getirisini sağlayacağız hem sanayicimiz, üreticimiz daha kaliteli ürün üretip, dünya pazarlarında yerini alacak" dedi.

ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez, ihracattaki artışın devam etmesini gönülden istediklerini söyledi. Türkiye'nin ihracatta ilk 10'da yer almasını umduklarını belirten Sönmez, "İhracatımızı arttırdıkça hem ülkemize döviz getirisini sağlayacağız hem sanayicimiz, üreticimiz daha kaliteli ürün üretip, dünya pazarlarında yerini alacak, diye düşünüyoruz. Bizi mutlu eden bir gelişme doğal olarak. Ama tabi ki yeterli mi? Değil. Yapılması gereken daha çok şey var. Türkiye kendi mamulünden çok ihracat ara mamullerini ithal eden bir sanayi yapısına sahip. İnşallah önümüzdeki günlerde katma değeri yüksek ihracat düzeyine geliriz ve ülkemiz ihracatta ilk 10'da yerini alır, diye umut ediyoruz" diye konuştu.

ADSİAD Başkanı Sönmez, Adanalı iş insanları olarak hedeflerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hedeflerimizde var; ama bunun için de yapılması gereken önemli şeyler var. Adana ihracatı, kendi kalemiyle yaptığında Gaziantep gibi ya da benzer bazı şehirlerin gerisinde olabilir. Ama o şehirlere sattığı ara ürün bazında da bakmak lazım. O noktada çok geride kalan bir kent değiliz. Kenti kendi ihracatını yapması noktasında geliştirmek istiyoruz. Adana gibi potansiyeli yüksek bir şehrin daha yüksek bir katma değer üretmesini, daha fazla ihracat yapmasını arzu etmekteyiz. Adanalı iş adamları gerçekten çok girişimci ve risk alarak da üretim yapabilen kabiliyete sahip. Ama tabi ki bu karşılıklı bir şey. Bir yatırım yapmak lazım, Ar-Ge'mizi artırmak ve artık dünyanın gelmiş olduğu teknolojilerin tamamına ulaşmamız lazım. İhracat potansiyelimizi ona göre arttırmamız lazım. Adana'nın deseni çok geniş bir portföy. Tarım var ve sanayi de çok farklı, makine sanayi ve silah sanayine yönelik büyük üretimler var. İhracatçıya ara mamul, makineciye bazı parçalarını biz üretiyoruz ama ihracatı başka kentler yapıyor. Alt açılıma baktığınızda ihracatımızın çok üstünde rakamları görürsünüz."

Başkan Sönmez, kentin, dünyanın en önemli, en büyük, en verimli 3 ovasından 1'ine sahip olduğunu belirtirken, Çukurova'nın, Tarım İhtisas Bölgesi olarak tamamının ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.

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