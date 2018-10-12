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İngiliz firmanın katalog çekimleri Kapadokya'da yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 11:26 | Son Güncelleme

İNGİLTERE'de spor giyim ve köpek tasmaları üreten bir firmanın, tüm dünyaya dağıtacağı katalogların çekimleri, peribacaları arasında Kapadokya'da yapıldı.

İngiliz firmanın katalog çekimleri Kapadokya'da yapıldı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - İNGİLTERE'de spor giyim ve köpek tasmaları üreten bir firmanın, tüm dünyaya dağıtacağı katalogların çekimleri, peribacaları arasında Kapadokya'da yapıldı.
Köpek tasması üretiminde dünyada söz sahibi olan ve spor giyim üretimi de yapan İngiliz firma, Türk girişimci Adem Yıldırım'ın İngiltere'nin başkenti Londra'daki reklam, organizasyon ve tanıtım şirketiyle katalog çekimleri için anlaştı. Yıldırım'ın firmaya, katalogların Kapadokya'da çekilmesi önerisinin kabul edilmesinin ardından İngiliz mankenler, çekim için Nevşehir'in Göreme beldesine geldi. Genç Türk girişimci, ''Firma yetkilileri, çekimleri Kapadokya'da yapma önerimizi memnuniyetle kabul etti. Burada peribacalarının eşsiz güzelliği ve otantik ortamda çekimlerimiz sürüyor. Köpek tasmaları ve spor giyim üreten firmanın ürünlerinin katalog çekimlerini, 2 Türk erkek, 2 İngiliz kadın manken ve 2 manken köpeğimizle gerçekleştiriyoruz. Çekimler için mekan olarak seçtiğimiz Kapadokya bölgesinin tanıtımına bir nebze de olsa katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Burada çekilecek fotoğraflar ve tanıtım filmleri, firma tarafından tüm dünyaya dağıtılacak'' dedi.
Çekimleri gerçekleştiren Burak Yıldırım da ''Güzel bir çalışma oluyor. Hava şartları da gayet uygun ve sabah saatlerinde balon uçuşları eşliğinde öğleden sonra da bölgenin değişik yerlerinde peribacaları arasında çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Üç gün süren çekimlerimiz sonucunda iyi bir iş ortaya çıktı'' diye konuştu.
İngiliz manken Mia da, ilk kez geldiği Kapadokya bölgesini çok sevdiğini, büyülü atmosferden etkilendiğini ifade etti. Mia, ''Çekimlerin Türkiye'deki Kapadokya bölgesinde yapılacağını duyunca ilk önce bir tedirginlik yaşadım. Hiç bilmediğim bir yerdi. Ancak gelip görünce hayran kaldım. Bundan sonra tatil için de bölgeye geleceğim'' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İngiliz firmanın katalog çekimleri Kapadokya'da yapıldıİngiliz firmanın katalog çekimleri Kapadokya'da yapıldıİngiliz firmanın katalog çekimleri Kapadokya'da yapıldıİngiliz firmanın katalog çekimleri Kapadokya'da yapıldı

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