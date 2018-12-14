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İnşaat faaliyetleri, Kasım ayında sınırlı düzeyde kaldı

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 10:50 | Son Güncelleme

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) hazırladığı Hazır Beton Endeksi Kasım Ayı Raporu’na göre; Faaliyet Endeksi, Eylül ayında yılın en kötü değerini aldıktan sonra Ekim ayındaki toparlanmasına Kasım ayında devam edemedi.

İnşaat faaliyetleri, Kasım ayında sınırlı düzeyde kaldı

İstanbul,14 Aralık (DHA) - Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) hazırladığı Hazır Beton Endeksi Kasım Ayı Raporu’na göre; Faaliyet Endeksi, Eylül ayında yılın en kötü değerini aldıktan sonra Ekim ayındaki toparlanmasına Kasım ayında devam edemedi.
Kasım ayında inşaat faaliyetleri oldukça sınırlı düzeyde kaldı. Bütün endeksler halen eşik değerin altında olması da inşaat ve bağlantılı sektörlerdeki durgunluğun devam ettiğine işaret etti. Rapor, inşaat sektörüne güvenin oldukça düşük olduğunu ortaya koyarken son iki aydır Güven Endeksi’ndeki yükselme dikkat çekti.
Hazır Beton Endeksi Kasım Ayı Raporu’na göre dört endeks değeri de, önceki yılın aynı dönemine göre düşüş sergiledi. Özellikle Faaliyet Endeksi’nin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalması, Kasım ayında geçen yıla kıyasla inşaat faaliyetleri noktasında yavaşlamanın devam ettiğini gösterdi.
Hem Güven hem de Beklenti Endeksi’ndeki azalma, ekonomideki makro değişkenlerde görülen kısmi iyileşmenin inşaat sektörüne yansımadığını net bir şekilde ortaya koydu.
Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Eylül ayında yılın en kötü değerini alan Faaliyet Endeksinin Ekim ayında toparlanmasına Kasım ayında devam edemediğini ve bütün endekslerin halen eşik değerin altında olmasının ise inşaatta işlerin yolunda gitmediğine işaret ettiğini belirtti ve şöyle devam etti:
“Bu hafta açıklanan üçüncü çeyrek verisinde Türkiye ekonomisi yüzde 1.6 büyürken inşaat sektörü İnşaat faaliyetleri, Kasım ayında sınırlı düzeyde kaldı

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