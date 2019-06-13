FİNANS

İstanbul Hububat Birliği ihracatını en fazla artıran birlik oldu

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 10:03 | Son Güncelleme

İstanbul Hububat Birliği 2019 Mayıs ayı ihracat raporunu açıkladı.

İstanbul Hububat Birliği ihracatını en fazla artıran birlik oldu

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Hububat Birliği 2019 Mayıs ayı ihracat raporunu açıkladı. Buna göre geçtiğimiz yıl 156 milyon dolar olan ihracat rakamı 2019’da yüzde 11,01 artışla 180 milyon dolara yükseldi. İstanbul Hububat Birliği, yüzde 11,01’lik yükselişle ihracatını en fazla artıran birlik oldu.

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör İhracatı 2019 Mayıs ayında Türkiye genelinde 591 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise aynı dönemde 180 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek birinci sırada yer aldı.

“2023 YILI HEDEFİMİZ İHRACATI 2 KATINA ÇIKARMAK”

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 2018 yılının sektör ihracatını şöyle değerlendirdi:

“Sektörümüz ihracatı geçen seneye göre yüzde 5 artış göstererek, 6.68 milyar dolar olarak gerçekleşirken, İstanbul Hububat Birliğimizin ihracatı yine geçen seneye göre yüzde 7,7 artışla, 1.92 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rekor kıran ihracatımızı, değerli iş insanlarımızın da özverili çalışmaları neticesinde daha fazla katma değerli hale getirip, ihracatı 2 katına çıkararak sektörün 2023 yılı hedefine ulaşmasını sağlayacağız.”

“MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONLARI ÖNEMLİ”

Milli katılım organizasyonları ve info standlarla yer alınan birçok uluslararası fuara katılım sağlanmasına dikkat çeken İstanbul Hububat Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, yıl boyunca çeşitli ülkelerden alım heyeti organizasyonları düzenlemeye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

“Alım heyeti programlarını düzenlemeye devam edeceğiz, olumlu geri dönüşler alıyoruz. Milli katılım fuarlarıyla o ülkelere gidip ürünlerimizi tanıtıyoruz, satmaya çalışıyoruz. Alım heyetlerinde de hem ülkemizi tanıtıyoruz hem de daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. En son gerçekleştirdiğimiz ‘Özel Nitelikli Alım Heyeti’ organizasyonunda ilk günden 20 milyon dolarlık anlaşmalar yapıldı. Bin 200’ün üzerinde kişiyle görüşüldü. Bunlar çok önemli. Yılsonunda alım heyetlerimize katılan en iyi firmaları seçerek, ‘VIP Alım Heyeti’ gerçekleştireceğiz.”

“YENİ ANLAŞMALARLA SATIŞ VE PAZARLAMA VERİMLİLİĞİ ARTACAK”

Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerini gerçekleştirmek ve daha katma değerli hale getirmek amacıyla İstanbul Hububat Birliği olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Haluk Okutur, “ Tüm dünyada 150 milyondan fazla firma bilgisinin yer aldığı veri tabanı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, ihracatçı üyelerimiz, hedeflenen firmalara ilişkin etkin listeler oluşturabilecekler. Tedarikçilerin finansal durumlarını öğrenerek daha verimli anlaşmalar yapıp, satış ve pazarlama verimliliklerini artırabilecekler. Ayrıca bu listeler devamlı güncellendiği için, gelişmelerden anında haberdar olabilecekler. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1940 yılında ilk kez bir topluluk olarak hareket ettiği ve bu sayede ‘İlk İhracatçı Birliği’ olma unvanı taşıyan birliğimiz, kuruluş felsefesinin gereğini yerine getirerek, üyelerini desteklemeye devam edecektir” diye konuştu.

PARTNERİşte kalça estetiği yaptıran ünlülerİşte kalça estetiği yaptıran ünlüler
Ferrero Fındık manav temsilcileriyle toplandıFerrero Fındık manav temsilcileriyle toplandı
Katar Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi arıyor, başvurular da başladıKatar Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi arıyor, başvurular da başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Faiz kararının ardından dolarda son durum

Faiz kararının ardından dolarda son durum

Taksit süreleri değişti!

Taksit süreleri değişti!

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ticari işletmelerin süt üretimi Nisan’da yüzde 2.3 düştü

Ticari işletmelerin süt üretimi Nisan’da yüzde 2.3 düştü

Tavuk yumurtası üretimi Nisan’da 1.6 milyar adet oldu

Tavuk yumurtası üretimi Nisan’da 1.6 milyar adet oldu

Ferrero Fındık manav temsilcileriyle toplandı

Ferrero Fındık manav temsilcileriyle toplandı

Katar Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi arıyor, başvurular da başladı

Katar Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi arıyor, başvurular da başladı

TBB - KGF kefaletli 25 milyar liralık yeni finansman olanağı

TBB - KGF kefaletli 25 milyar liralık yeni finansman olanağı

İSO / Bahçıvan : Ambalajlı ve markalı ürünler tercih edilmeli

İSO / Bahçıvan : Ambalajlı ve markalı ürünler tercih edilmeli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.