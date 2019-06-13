İstanbul Hububat Birliği ihracatını en fazla artıran birlik oldu

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Hububat Birliği 2019 Mayıs ayı ihracat raporunu açıkladı. Buna göre geçtiğimiz yıl 156 milyon dolar olan ihracat rakamı 2019’da yüzde 11,01 artışla 180 milyon dolara yükseldi. İstanbul Hububat Birliği, yüzde 11,01’lik yükselişle ihracatını en fazla artıran birlik oldu.

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör İhracatı 2019 Mayıs ayında Türkiye genelinde 591 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise aynı dönemde 180 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek birinci sırada yer aldı.

“2023 YILI HEDEFİMİZ İHRACATI 2 KATINA ÇIKARMAK”

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 2018 yılının sektör ihracatını şöyle değerlendirdi:

“Sektörümüz ihracatı geçen seneye göre yüzde 5 artış göstererek, 6.68 milyar dolar olarak gerçekleşirken, İstanbul Hububat Birliğimizin ihracatı yine geçen seneye göre yüzde 7,7 artışla, 1.92 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rekor kıran ihracatımızı, değerli iş insanlarımızın da özverili çalışmaları neticesinde daha fazla katma değerli hale getirip, ihracatı 2 katına çıkararak sektörün 2023 yılı hedefine ulaşmasını sağlayacağız.”