FİNANS

Kadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde solucan gübresi üretimi yapan kadın girişimci Yüksel Yaşar'ın tesisinde, yaklaşık 700 bin solucan bulunuyor.

Kadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde solucan gübresi üretimi yapan kadın girişimci Yüksel Yaşar'ın tesisinde, yaklaşık 700 bin solucan bulunuyor. Bu işin ilk iki yıl hiçbir geliri olmadığını belirten Yaşar, "Bu süre içerisinde solucanlara sadece bakıyorsunuz, çoğaltıyorsunuz. İki yıldan sonra gelir elde etmeye başlıyorsunuz. Biz şu anda çoğaltma ve bakma aşamasındayız" dedi.
İnegöl'ün Deydinler Mahallesi'nde oturan Yüksel Yaşar, bir yıl önce 1500 solucanla gübre üretmeye başladı. Yaşar'ın, evinin bahçesinde kurduğu tesiste yaklaşık 700 bin solucan bulunuyor. Yüksel Yaşar, solucan gübresi üretimine tesadüfen başladığını belirtti. Yaşar, şöyle dedi:
"Bir firmada muhasebe sorumlusu olarak çalışıyorum. Gazete okurken tesadüfen solucan gübresi üretimi ile ilgili haber gördüm. Emekliliği düşündüğüm için boş kalmamak adına bu işi merak edip eşime de haber vermeden üç ay araştırdım. Sonra kendisi arkadaşlarımdan öğrendi. Emekli olunca bu işi yapmaya karar verdim. İlk zamanlar, solucanların toprağa ne kadar faydalı olduğunun, bizim de ne kadar milli bir iş yaptığımızın farkında değildim. Şimdi bu konuda kendimi bayağı yetiştirdim."
'BİR İKİ SENE GELİRİ YOK'
Solucan gübresinden henüz bir gelir elde etmediğini ifade eden Yaşar, "Bu işin geliri bir iki sene hiç yok. Sadece bakıyorsunuz, çoğaltıyorsunuz. Sonrasında para kazanıyorsunuz. Biz şu anda çoğaltma ve bakma aşamasındayız" diye konuştu. Bu işi yapmak isteyenlere öneride de bulunan Yüksel Yaşar, "Abartılı söylemlere inanıp hemen bu işe girmesinler. Bilenlerden bilgi edinsinler. Ona göre kendilerine yol haritası belirlesinler. Yaptığımız iş gerçekten çok güzel ve önemli. Milli bir iş. Dışarıya gübre konusunda bağımlılığı kaldırabilecek bir çalışma yapıyoruz. Çiftçinin de bu konu hakkında bilinçlenmesi ve bunu uygulaması lazım. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı bilgilendirme yapmalı" dedi.

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Kadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyorKadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyorKadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyorKadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyor

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