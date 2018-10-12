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Kayseri'den enflasyonla mücadeleye ortak destek

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 11:42 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de TOBB'a bağlı 3 oda ve büyük firmalar, enflasyonla mücadele ortak tavır aldı. Odalar, holdingler ve firmaların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, ''Enflasyonla mücadelede elimiz taşın altında'' mesajı verildi Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya  Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi,Meclis Başkanı Abidin Özkaya ,Ticaret Odası Başkanı (KTO) Ömer Gülsoy, Ticaret Borsası ( KTB) Meclis Başkanı Fahrettin Çalışkan, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Oğuzbaş, Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, İpek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Aslan, Meysu Yönetim Kurulu başkanvekili Mehmet Güldüoğlu başta olmak üzere çok sayıda firma ve kurum yöneticisi katıldı.

Kayseri'den enflasyonla mücadeleye ortak destek

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de TOBB'a bağlı 3 oda ve büyük firmalar, enflasyonla mücadele ortak tavır aldı. Odalar, holdingler ve firmaların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, ''Enflasyonla mücadelede elimiz taşın altında'' mesajı verildi
Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi,Meclis Başkanı Abidin Özkaya ,Ticaret Odası Başkanı (KTO) Ömer Gülsoy, Ticaret Borsası ( KTB) Meclis Başkanı Fahrettin Çalışkan, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Oğuzbaş, Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, İpek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Aslan, Meysu Yönetim Kurulu başkanvekili Mehmet Güldüoğlu başta olmak üzere çok sayıda firma ve kurum yöneticisi katıldı.
'YILBAŞINA KADAR EN AZ YÜZDE 10 İNDİRİME GİDECEĞİZ'
TOBB yönetim kurulu üyesi ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri olarak enflasyonla mücadelede taşın altına ellerini koyacaklarını, milli duruş ve dayanışma çerçevesinde yılbaşına kadar en az yüzde 10 olmak üzere indirime gideceklerini söyledi. Büyüksimitçi, ''Enflasyonla mücadelede, duruş sergileyip tavır alan kamu ve özel sektördeki firmalara ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Bu mücadelenin başarıyla gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz. İndirime gideceğini açıklayan firmaların sayısı çığı gibi büyüyor'' dedi.
Büyüksimitçi, kampanyaya katılan firmaları odaların sitelerinden duyuracaklarını, Maliye Bakanlığı'nın da ''enflasyonla mücadele .org'' adresinden firma ve kuruluşların adlarına yer vereceklerini sözlerine ekledi.
KTO başkanı Ömer Gülsoy da Kayseri olarak odalar, firmalar ve kuruluşlarla birliktelik sergilediklerini söyledi. Gülsoy, ''Kayseri, her zaman devletinin yanındadır. Devletimizin bize uzattığı eli, hiçbir zaman havada bırakmadık, bırakmayız. Enflasyonla mücadaleye katılan tüm firmaları, odaları canı gönülden kutluyorum. Gün, birlik ve beraberlik günüdür'' diye konuştu.

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Kayseri'den enflasyonla mücadeleye ortak destekKayseri'den enflasyonla mücadeleye ortak destekKayseri'den enflasyonla mücadeleye ortak destek

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