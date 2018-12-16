FİNANS

Konut sektörü 2019 yılından umutlu

FİNANS HABERLERİ  | 16.12.2018 11:11 | Son Güncelleme

Döviz kurundaki dalgalanmalar ve faiz oranlarının artışından etkilenen konut sektörünün temsilcileri, yılın sonuna doğru yaşanan hareketlilikten dolayı 2019 yılına umutla bakıyor - İMO Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak: - "Bursa, 2018 Ekim ayında 5 bin 481 konut satışıyla Türkiye'de 5'inci sırada. Geçtiğimiz yılın ekim ayında 4 bin 295 konut satışı yapılmıştı, aşağı doğru giden bir ivme içindeyken bu artış inşaat firmalarımız için umut verici oldu. Bu sadece Bursa özelinde değil, genel olarak da umut verici" - Bir inşaat firmasının genel müdürü Levent Oruç: - "2019 yılının iyi olacağını tahmin ediyoruz. Yerel seçimlerden sonra satışların artacağını düşünüyoruz"

Konut sektörünün temsilcileri, yılın sonuna doğru yaşanan hareketlilikten dolayı 2019 yılına umutla bakıyor.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin lokomotifi inşaatın, ülkedeki döviz kurundaki dalgalanmalar ve faiz oranlarındaki artıştan en çok etkilenen sektör olduğunu söyledi.

Sektörün, geçen yılın rakamlarını yakalamak için inşaat yapı maliyetlerinin artışına karşı fiyatlarda indirim yoluna gittiği vurgulayan Albayrak, enflasyonla mücadele kampanyaları kapsamındaki indirimlerin satışlarda hareketlilik getirdiğini dile getirdi.

Albayrak, Bursa dahil birçok ilde yeni konut projelerinin ertelendiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Mevcut projeler maliyet artışlarından daha fazla etkilenmeden bitirilmeye çalışılıyor. Konut satış istatistikleri sektörün durumunu okumakta bize yardımcı oluyor. Son aylarda yaşanan dalgalanmanın ardından alınan kısmi önlemlerle ekim ayının konut satışlarında bir hareketlenme oldu. Bursa, 2018 Ekim ayında 5 bin 481 konut satışı ile Türkiye'de 5'inci sırada. Geçtiğimiz yılın ekim ayında 4 bin 295 konut satışı yapılmıştı, aşağı doğru giden bir ivme içindeyken bu artış inşaat firmalarımız için umut verici oldu. Bu sadece Bursa özelinde değil, genel olarak da umut verici."

- "Konut alıcısının öncelikle tercihi Nilüfer ilçesi"

Albayrak, yeni yapılaşmanın sürdüğü ve yatırım değerinin yüksek olduğu merkez Nilüfer ilçesinin bu ivmeden en karlı çıkan bölge olduğuna dikkati çekti.

Konut alıcısının öncelikli tercihinin yeni yatırımlar olduğunu vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:

"Ekim ayında 2 bin 906 konut ilk defa satılırken, 2 bin 512 konutun satışı ikinci el olarak gerçekleşti. Bursa’da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre baktığımızda da ilk satışlar yüzde 39,7 artış göstermiştir. Fakat bu rakamlar içinde asıl endişe verici olan kredili satışlarda yüzde 78'e varan düşüş. Bursa’da Ekim 2018'de ipotekli satış rakamları 278 iken eylül ayında ipotekli satış rakamları 495 olmuştur. Dövizin en yüksek olduğu ağustos ayında ise ipotekli satış rakamları 523 olarak gerçekleşti. 2017 yılının ekim ayında bin 563 ipotekli satışın gerçekleştirilmiş olması, kredili satışlardaki düşüşün ne kadar fazla olduğunu bize gösteriyor."

- "2019 yılının iyi olacağını tahmin ediyoruz"

Bir inşaat firmasının genel müdürü Levent Oruç da enflasyon ve kredi faizlerinde yaşanan artışın ülke genelinde inşaat sektörünü son derece olumsuz etkilediğini söyledi.

Yılın son döneminde sektörde bir hareketlilik yaşandığını belirten Oruç, şöyle devam etti:

"Dünyada ekonomik anlamda bir problem olduğu ortada. Konuk sektöründe Türkiye'de de bir daralma söz konusu. Konut satışında yılın sonunu iyi kapatacağız. Bugün itibarıyla Ziraat Bankasında da faiz indirimi var. Biz de sektör temsilcileri olarak bu indirimlerden müşterileri faydalandıracağız. Enflasyonla topyekun mücadele de veriyoruz. 2019 yılının iyi olacağını tahmin ediyoruz. Yerel seçimlerden sonra satışların artacağını düşünüyoruz."

- "Bursa'da konut satışında bir daralma yok"

Görükle'de satışların hızla devam ettiğini vurgulayan Oruç, "Bursa'da konut satışında bir daralma yok. Biz yatırım için özellikle Görükle'de bir çok proje yapıyoruz. TÜİK verilerine göre en çok konut satışının olduğu iller sıralamasında Bursa 5. sırada. Burada da ilk sırayı ilçe olarak Nilüfer alıyor. Bu ilçenin göz bebeği de Görükle. Yatırım yapmak isteyenleri özellikle bu bölgeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERÜnlü çift meraklı bakışları umursamadan...Ünlü çift meraklı bakışları umursamadan...
Ödemişli patates üreticilerin hasat telaşıÖdemişli patates üreticilerin hasat telaşı
Türkiye’nin genç işadamları yeni başkanını seçtiTürkiye’nin genç işadamları yeni başkanını seçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa inşaat konut sektörü

En Çok Okunan Haberler

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Türkiye'nin ilk deniz füzesi 'Atmaca'nın seri üretimi başlıyor

Türkiye'nin ilk deniz füzesi 'Atmaca'nın seri üretimi başlıyor

Karadeniz'de çinekop bolluğu! Fiyatı yarı yarıya düştü

Karadeniz'de çinekop bolluğu! Fiyatı yarı yarıya düştü

Karadeniz'de hamsinin kilosu 5 liraya düştü: İnşallah erken göç etmez...

Karadeniz'de hamsinin kilosu 5 liraya düştü: İnşallah erken göç etmez...

Bakan'dan ucuz tatil için öneri

Bakan'dan ucuz tatil için öneri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ödemişli patates üreticilerin hasat telaşı

Ödemişli patates üreticilerin hasat telaşı

Türkiye’nin genç işadamları yeni başkanını seçti

Türkiye’nin genç işadamları yeni başkanını seçti

Bursa makine sektöründen Moskova çıkarması

Bursa makine sektöründen Moskova çıkarması

Rize-Artvin Havalimanı’nda denize 17, 5 milyon ton taş döküldü

Rize-Artvin Havalimanı’nda denize 17, 5 milyon ton taş döküldü

Halk Yatırım bu yılki 100. ihraç işlemini başarıyla tamamladı

Halk Yatırım bu yılki 100. ihraç işlemini başarıyla tamamladı

Ankara’da iş adamlarından 100 bin istihdam için sanayi bölgesi talebi

Ankara’da iş adamlarından 100 bin istihdam için sanayi bölgesi talebi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.