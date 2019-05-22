Kuzey Çevre Otoyolu’na 2 milyon liralık yatırım

İSTANBUL, (DHA) / (KURUMSAL HABER) - Yaklaşık 2 milyon liralık yatırımla Kuzey Çevre Otoyolu üzerindeki ilk yetkili servis istasyonu kurulması için imzalar atıldı.

Mercedes-Benz Türk’ün yetkili servislerinden Mersal Otomotiv, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu inşa eden ve işleten ICA Yatırım ve İşletme A.Ş. ile Bi’ Mola Reşadiye dinlenme tesisinde, Kuzey Çevre Otoyolu üzerindeki ilk yetkili servisini açmak üzere anlaşma imzaladı. Mercedes-Benz markalı çekici ve kamyonlara satış sonrası hizmetler sağlayacak servis ilk aşamada kamyon ürün gruplarına hizmet verecek.

Yetkili servis, il sınırları içinde ve otoyol boyunca acil yol yardımı ve çekici hizmetleri de sağlayacak. Ağırlıklı olarak bakım ve küçük çaplı onarım hizmetlerinin verileceği serviste müşteriler, dinlenme esnasında servis hizmeti alabilecek. Proje için yaklaşık 2 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Bin 400 metrekarelik alan üzerine kurulacak servisin 600 metrekaresini kapalı alanlar oluşturacak.

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