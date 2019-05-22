Kuzey Çevre Otoyolu’na 2 milyon liralık yatırım

İSTANBUL, (DHA) / (KURUMSAL HABER) - Yaklaşık 2 milyon liralık yatırımla Kuzey Çevre Otoyolu üzerindeki ilk yetkili servis istasyonu kurulması için imzalar atıldı.
Mercedes-Benz Türk’ün yetkili servislerinden Mersal Otomotiv, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu inşa eden ve işleten ICA Yatırım ve İşletme A.Ş. ile Bi’ Mola Reşadiye dinlenme tesisinde, Kuzey Çevre Otoyolu üzerindeki ilk yetkili servisini açmak üzere anlaşma imzaladı. Mercedes-Benz markalı çekici ve kamyonlara satış sonrası hizmetler sağlayacak servis ilk aşamada kamyon ürün gruplarına hizmet verecek.
Yetkili servis, il sınırları içinde ve otoyol boyunca acil yol yardımı ve çekici hizmetleri de sağlayacak. Ağırlıklı olarak bakım ve küçük çaplı onarım hizmetlerinin verileceği serviste müşteriler, dinlenme esnasında servis hizmeti alabilecek. Proje için yaklaşık 2 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Bin 400 metrekarelik alan üzerine kurulacak servisin 600 metrekaresini kapalı alanlar oluşturacak.
“ÖRNEĞİNE AZ RASTLANAN BİR UYGULAMA”
Gerçekleştirilen imza töreninde konu ile ilgili görüşlerini aktaran Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Kamyon Pazarlama Grup Müdürü Mehmet Doğan, “Örneğine az rastlanan bir uygulamayı daha başlatarak, otoyol dinlenme alanında yetkili servis hizmeti sunacağız. Bu projeyi ülkemizde, Kuzey Çevre Otoyolu’nda hayata geçirmekten dolayı gururluyuz ve destekleri için ICA’ya müteşekkiriz. Çok sayıdaki müşterimize kolaylık sağlayacak yeni servisimizin olumlu bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz ve ilerleyen dönemlerde bu tür yatırımların artmasını bekliyoruz” dedi.
“İLKLERE İMZA ATMAK HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ”
İmza töreninde konuşan ICA Otoyol Yatırım Geliştirme Müdürü Burak Işık ise, “Sağlam temeller üzerine kurulu iş birliğimizi bu önemli yatırım ile pekiştirmekten mutluluk duyuyoruz. Özel otoyol işletmeciliğinde ilklere imza atmak her zaman önceliğimiz. Kurulacak ‘Ağır Taşıt Bakım ve Servis İstasyonu’ da özel otoyol işletmeciliğinde Avrupa ve Türkiye’de bir ilk olacak ve müşterilerimize önemli bir hizmet sunacak” diye konuştu.
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