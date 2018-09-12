FİNANS

Letgo öğrenciye "ücretsiz eşya" kategorisini kullanıma açtı

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

Letgo, Türkiye'nin dört bir yanında ders başı yapmak için gün sayan 700 bini aşkın öğrenci için #ÖğrenciyeEşya hareketini başlatarak "Ücretsiz Eşya" kategorisini kullanıma açtı.

Letgo öğrenciye "ücretsiz eşya" kategorisini kullanıma açtı

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Letgo, Türkiye'nin dört bir yanında ders başı yapmak için gün sayan 700 bini aşkın öğrenci için #ÖğrenciyeEşya hareketini başlatarak "Ücretsiz Eşya" kategorisini kullanıma açtı.
Buna göre, öğrencilere, öğrenci evi kurmakta destek olmak isteyenler, kullanmadıkları eşyalarını ücretsiz eşya kategorisine yükleyerek aynı bölgede eşya ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırabilecek.
Letgo'dan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin en büyük ve en hızlı büyüyen ikinci el alışveriş uygulaması Letgo, yeni akademik yılın başlamasına sayılı günler kala yüzbinlerce üniversite öğrencisini ve ailelerini sevindirecek kapsamlı bir sosyal dayanışma hareketini başlattı" denildi.
ÖSYM sonuçlarına göre yeni akademik yılda Türkiye'nin dört bir yanından 710 bin 982 yeni öğrencinin ders başı yapacağı anımsatılan açıklamada, "Ailelerinden ayrı bir şehirde okuyacak öğrenciler için, en büyük zorluklardan biri de kısıtlı imkanlarla yaşanabilir bir öğrenci evi kurmak olacak" denildi ve eklendi:
"Letgo, yüz binlerce öğrencinin bu ihtiyacından yola çıkarak #ÖğrenciyeEşya hareketini başlattı. Ülkemizdeki yardımlaşma kültüründen esinlenerek hayata geçirilen proje kapsamında tüm kullanıcılar, letgo uygulamasına eklenen 'Ücretsiz Eşya' kategorisi üzerinden kullanmadıkları ve öğrencilere ulaşmasını istedikleri eşyaları listeleyebilecek. Böylelikle aynı bölgede yaşayan öğrenciler bu eşyalara ulaşarak, kurdukları öğrenci evlerini ihtiyaçları doğrultusunda tamamlayabilecek."
Öğrencilerin yüklerini hafifletmek için #ÖğrenciyeEşya hareketini başlattıklarını belirten Letgo Türkiye Genel Müdürü Onur Kavak şöyle konuştu:
“#ÖğrenciyeEşya hareketine katılmak isteyen herkes kullanmadıkları ya da kenarda duran eşyalarını letgo'ya yeni eklenen 'Ücretsiz Eşya' kategorisi üzerinden sisteme ekleyebilecek. Böylece öğrencilerimiz kendilerine en yakın lokasyondan paylaşılan ürünleri takip edip, talepte bulunabilecek ve sisteme eklenen ürünü ücret ödemeden teslim alabilecek. Kullanılmayan eşyalar, öğrencilerimize ev olacak, üzerlerinden en azından bir yük kalkacak." (Fotoğraflı)

Letgo öğrenciye

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