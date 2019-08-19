FİNANS

Lincoln Electric Türkiye’den otomatik kararan kaynak maskesi

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 17:42 | Son Güncelleme

Lincoln Electric Türkiye, gazaltı (MIG/MAG) kaynağı, TIG kaynağı ve taşlama işlemleri için "otomotik olarak kararan" kaynak maskesi üretti.

Lincoln Electric Türkiye’den otomatik kararan kaynak maskesi

İstanbul, 19 Ağustos (DHA) - Lincoln Electric Türkiye, gazaltı (MIG/MAG) kaynağı, TIG kaynağı ve taşlama işlemleri için "otomotik olarak kararan" kaynak maskesi üretti.
Lincoln Electric Türkiye'den yapılan açıklamada, "EuroOne kaynak maskesi aydınlık ve karanlık ortamlarda 'UV' ve kızılötesi ışınlara karşı DIN 13 gölge seviyesine varan yüksek bir koruma sağlıyor. Kararma ve aydınlanma hassasiyetinin belirlenebildiği maske; kaynakçının yüzünü tamamen örtüyor ve isteğe bağlı olarak öne ve arkaya doğru ayarlanabiliyor. 98,00 x 44,00 mm’lik görüş alanı sunan EuroOne güneş enerjisi ile çalışarak batarya değişim zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. CE normlarına uygun ve poliüretan malzemeden üretilen maske darbeye dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Maske ayrıca taşlama moduna sahip olmasıyla öne çıkıyor" denildi.
Açıklamaya göre, CE normlarına uygun ve poliüretan malzemeden üretilen EuroOne’nın gövdesi darbelere dayanıklı olacak şekilde geliştiriliyor ve 55 °C'de aydınlıktan karanlığa 1/16.000 saniyede geçebiliyor. İki sensöre sahip olan maskede harici kararma kontrolü de yapılabiliyor. (Fotoğraflı)

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