FİNANS

‘Motorcu Dostu Trafik’ projesi İzmir’de devam edecek

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 15:59 | Son Güncelleme

‘Motorcu Dostu Trafik’ projesi ile trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını karşılıklı empatiye davet eden Aytemiz, proje kapsamda başlattığı Asil Özbay’la Yol Deneyimleri gezici etkinliklerine İzmir’de devam edecek.

‘Motorcu Dostu Trafik’ projesi İzmir’de devam edecek

İZMİR, (DHA) - ‘Motorcu Dostu Trafik’ projesi ile trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını karşılıklı empatiye davet eden Aytemiz, proje kapsamda başlattığı Asil Özbay’la Yol Deneyimleri gezici etkinliklerine İzmir’de devam edecek. Yarın yani 26 Haziran Çarşamba günü düzenlenecek etkinlikte tüm sürücülerin bir araya gelmesi bekleniyor.

Aytemiz liderliğinde 2018 yılında hayata geçirilen Motorcu Dostu Trafik projesinin tüm Türkiye’yi kapsayan ikinci etap gezici etkinlikleri bu kez İzmir’de yapılacak. Tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında; motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikâyelerini ve güvenli sürüşün önemini anlatarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak. Etkinlik, yarın saat 19.30’da Aytemiz Bey Petrol’de gerçekleşecek.

TÜM SÜRÜCÜLER BİR ARAYA GELECEK

Akademisyen kimliğinin yanı sıra 17 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri Kocaeli ve Bursa’dan sonra bu kez İzmir’deki motosiklet severler ve binek araç sürücüleri ile paylaşacak. Türkiye’nin çeşitli illerinde eğitimler düzenleyerek maksimum kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen Motorcu Dostu Trafik projesi, Asil Özbay’ın sunumuyla gerçekleşecek ‘Yol Hikâyeleri’ gezici etkinlikleri motosiklet severlerle buluşmaya devam edecek.

TRAFİKTE EMPATİ

‘Motorcu Dostu İstasyon’ projesinin bir ileri aşaması olarak, ‘Motorcu Dostu Trafik’ sosyal sorumluluk projesini ‘trafikte empati hareketi’ söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için, planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor. İlk etabında, 2 bini aşkın motosiklet sürücüsüne ulaşılarak trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için birçok etkinlik yapılan projenin, 2019 yılındaki ikinci etabında ise yeni etkinlikler ile bin 500’e yakın motosiklet sürücüsüne ulaşılması planlanıyor. İkinci etabın sonunda toplamda 3 bin 500 kişiye dokunacak olan proje ile trafikte empatinin arttırılması hedefleniyor.

Proje sponsorları arasında başta Aytemiz olmak üzere Castrol, fiyuu, Unico Sigorta, Yuasa, Suzuki, TMF (Türkiye Motosiklet Federasyonu), MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği), TMP (Türkiye Motosiklet Platformu) ve MKSF (Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu) bulunuyor.

‘Motorcu Dostu Trafik’ projesi İzmir’de devam edecek

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