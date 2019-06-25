‘Motorcu Dostu Trafik’ projesi İzmir’de devam edecek

İZMİR, (DHA) - ‘Motorcu Dostu Trafik’ projesi ile trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını karşılıklı empatiye davet eden Aytemiz, proje kapsamda başlattığı Asil Özbay’la Yol Deneyimleri gezici etkinliklerine İzmir’de devam edecek. Yarın yani 26 Haziran Çarşamba günü düzenlenecek etkinlikte tüm sürücülerin bir araya gelmesi bekleniyor.

Aytemiz liderliğinde 2018 yılında hayata geçirilen Motorcu Dostu Trafik projesinin tüm Türkiye’yi kapsayan ikinci etap gezici etkinlikleri bu kez İzmir’de yapılacak. Tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında; motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikâyelerini ve güvenli sürüşün önemini anlatarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak. Etkinlik, yarın saat 19.30’da Aytemiz Bey Petrol’de gerçekleşecek.

TÜM SÜRÜCÜLER BİR ARAYA GELECEK

Akademisyen kimliğinin yanı sıra 17 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri Kocaeli ve Bursa’dan sonra bu kez İzmir’deki motosiklet severler ve binek araç sürücüleri ile paylaşacak. Türkiye’nin çeşitli illerinde eğitimler düzenleyerek maksimum kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen Motorcu Dostu Trafik projesi, Asil Özbay’ın sunumuyla gerçekleşecek ‘Yol Hikâyeleri’ gezici etkinlikleri motosiklet severlerle buluşmaya devam edecek.