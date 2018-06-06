DENİZ ÇİÇEK - Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, gıda üreticileri, toptancıları ve perakendecilerinin, satılamayan ancak sağlığa uygun gıda ürünlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırması gerektiğini belirterek, "Bunun için çıkarılacak kanunla gıda kuruluşlarının bir gıda bankasıyla iş birliği yürütmesi zorunlu hale getirilmeli." dedi.

Akgül, AA muhabirine, Açlıkla Mücadele Haftası dolayısıyla gıda israfına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gıda israfını önlemenin aile ortamında başlayarak, bilinçli ve duyarlı bir nesil yetiştirmekle mümkün olacağına işaret eden Akgül, bunun bir hayat tarzı olarak algılanması gerektiğini söyledi. Akgül, "Dünyada sadece biz yaşamıyoruz, 7,5 milyar insan var. İnsanlığı da düşünerek tüketmemiz gerekir. Açlık maalesef dünyanın ciddi bir sorunu olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Gıda israfının önlenmesi için gıda bankacılığı faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Akgül, şöyle devam etti:

"Gıda üreticileri, toptancıları ve perakendecileri, Fransa'da yapıldığı gibi satılamayan ancak sağlığa uygun bütün gıda ürünlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalı. Bunun için çıkarılacak kanunla gıda kuruluşlarının bir gıda bankasıyla iş birliği yürütmesi zorunlu hale getirilmeli. Gıda israfının önlenmesi amacıyla gıda bankacılığı yaygınlaştırılarak, sağlığa uygun ve raf ömrünün bitmesine az kalmış ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması sağlanmalı."