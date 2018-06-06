DENİZ ÇİÇEK - Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, gıda üreticileri, toptancıları ve perakendecilerinin, satılamayan ancak sağlığa uygun gıda ürünlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırması gerektiğini belirterek, "Bunun için çıkarılacak kanunla gıda kuruluşlarının bir gıda bankasıyla iş birliği yürütmesi zorunlu hale getirilmeli." dedi.
Akgül, AA muhabirine, Açlıkla Mücadele Haftası dolayısıyla gıda israfına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Gıda israfını önlemenin aile ortamında başlayarak, bilinçli ve duyarlı bir nesil yetiştirmekle mümkün olacağına işaret eden Akgül, bunun bir hayat tarzı olarak algılanması gerektiğini söyledi. Akgül, "Dünyada sadece biz yaşamıyoruz, 7,5 milyar insan var. İnsanlığı da düşünerek tüketmemiz gerekir. Açlık maalesef dünyanın ciddi bir sorunu olmaya devam ediyor." diye konuştu.
Gıda israfının önlenmesi için gıda bankacılığı faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Akgül, şöyle devam etti:
"Gıda üreticileri, toptancıları ve perakendecileri, Fransa'da yapıldığı gibi satılamayan ancak sağlığa uygun bütün gıda ürünlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalı. Bunun için çıkarılacak kanunla gıda kuruluşlarının bir gıda bankasıyla iş birliği yürütmesi zorunlu hale getirilmeli. Gıda israfının önlenmesi amacıyla gıda bankacılığı yaygınlaştırılarak, sağlığa uygun ve raf ömrünün bitmesine az kalmış ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması sağlanmalı."
- "Enerji üretimi için biyogaz tesislerine önem verilmeli"
İnsanların, ihtiyacı kadar yiyecek tüketmesinin israfı önleyeceğine dikkati çeken Akgül, "İsraf, en çok yiyecek ve içecek alanında yaşanıyor. 'İhtiyaç oldukça almak' anlayışının, eğitim ve israfı önleme kampanyalarıyla toplumda yaygınlaşması sağlanmalıdır. Artan yiyecekler çöpe atılmak yerine hayvanlara verilebilir. Hayvanlara da verilemeyecek şekilde ürünler varsa enerji üretimi için biyogaz tesislerine gönderilebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Akgül, dünyada 2,1 milyar insanın açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Dünyanın en temel sorunlarından birisi olan açlık ne yazık ki hala insanlığı tehdit ediyor. Buna rağmen, dünyada üretilen gıdanın üçte biri yani 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor. Her yıl israf olan gıdanın miktarı, dünyada yetişen yıllık tahıl mahsulünün yarısından fazla. Dünyadaki gıda israfı önlense bütün insanlar doyurulabilir."
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