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Smart Future Expo kapılarını açtı

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

Smart Future Expo'da plaka okuyan akıllı devriye bisikletinden, kanser hastalığının teşhisinde kullanılmak üzere geliştirilen akıllı yarı iletken dedektöre kadar bir çok teknolojik ürün tanıtılıyor - Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar: - "Banka şubelerine göre, daha küçük bir alanda açabildiğimiz XTM şubelerle çok önemsediğimiz mahalle konseptini yaşatmış oluyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 35 XTM şubemiz bulunuyor"

İSTANBUL (AA) - Smart Future Expo'da plaka okuyan akıllı devriye bisikletinden, kanser hastalığının teşhisinde kullanılmak üzere geliştirilen akıllı yarı iletken dedektöre kadar bir çok teknolojik ürün sergileniyor.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından "Dönüşerek Daha Güçlüyüz" sloganıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Smart Future Expo 2018 - Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin katılımıyla açıldı.

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda Marmara Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi gibi birçok üniversitenin teknokent ve teknoparkları tarafından geliştirilen ürünler sergileniyor.

Stantlarda akıllı şebeke altyapısı sistemleri, şehirlerin enerji ihtiyacını yapay zeka teknolojisi ile kontrol ederek düşüren akıllı sokak lambaları, hibrit güneş paneli, elektrik üreten akıllı perde, motorsiklet kazalarında 112 Acil Servise haber veren yeni nesil motorsiklet kaskının yanı sıra elektrikli aletleri kablosuz şarj eden cihaz, engel gördüğünde yön değiştiren robot, giyebilir takip sistemleri, kanser hastalığının teşhisinde kullanılmak üzere akıllı yarı iletken matris dedektörü, yazılı metinleri görme engelliler için ulaşılabilir hale getiren portatif Braille çeviricisi tanıtılıyor.

Sergide, güvenlik güçleri tarafından kullanılması için tasarlanan plaka okuyan akıllı devriye bisikleti dikkati çekiyor. Akıllı bisiklet geçtiği yollardaki araç plakalarını okuyarak, aranan araçları tespit ediyor. Smart Future Expo, yarın da devam edecek.

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- Kuveyt Türk'ün akıllı dijital şubesi "XTM"

Sergide, Kuveyt Türk'ün akıllı dijital şubesi "XTM" de sergileniyor. Akıllı digital şube ile müşteri temsilcisine görüntülü bağlanılarak, banka şubesinde yapılan bütün işlemler yapılabiliyor.

Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, AA muhabirine etkinlikte kurulan Kuveyt Türk standında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanında şube açmaya devam etiklerini söyledi.

Şu anda var olan 411 şubenin 150’sini son beş yılda açtıklarını bildiren Gündebahar, "Bu süreçte dijital şube konseptimiz olan XTM’lerin özel bir yeri ve önemi var. Banka şubelerine göre, daha küçük bir alanda açabildiğimiz XTM şubelerle çok önemsediğimiz mahalle konseptini yaşatmış oluyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 35 XTM şubemiz bulunuyor, XTM şube açılışlarımıza devam etmeyi planlıyoruz.

Dünyada bir ilk olan Kuveyt Türk’ün XTM şubeleri, sıra dışı bir bankacılık deneyimi yaşatıyor. ATM’nin pratikliği ile şubenin zengin hizmetinin bir arada sunulduğu XTM’lerde, müşteriler dijital cihaz üzerinden çağrı merkezi yetkilileriyle görüntülü bağlantı gerçekleştirerek para transferinden kıymetli maden alım satımına kadar pek çok bankacılık işlemini kısa sürede tamamlayabiliyor. İşlemler sırasında kabinde tek başına olan müşteriler, ihtiyaç duydukları anda ekrandaki çağrı merkezi yetkilisinden veya şubede bulunan XTM görevlisinden yardım isteyebiliyor. Müşteriler ayrıca İngilizce ve Arapça dillerinde hizmet seçeneğiyle tüm işlemlerini rahatlıkla yapabiliyor." diye konuştu.

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