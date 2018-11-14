Smart Future Expo kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - Smart Future Expo'da plaka okuyan akıllı devriye bisikletinden, kanser hastalığının teşhisinde kullanılmak üzere geliştirilen akıllı yarı iletken dedektöre kadar bir çok teknolojik ürün sergileniyor.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından "Dönüşerek Daha Güçlüyüz" sloganıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Smart Future Expo 2018 - Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin katılımıyla açıldı.

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda Marmara Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi gibi birçok üniversitenin teknokent ve teknoparkları tarafından geliştirilen ürünler sergileniyor.

Stantlarda akıllı şebeke altyapısı sistemleri, şehirlerin enerji ihtiyacını yapay zeka teknolojisi ile kontrol ederek düşüren akıllı sokak lambaları, hibrit güneş paneli, elektrik üreten akıllı perde, motorsiklet kazalarında 112 Acil Servise haber veren yeni nesil motorsiklet kaskının yanı sıra elektrikli aletleri kablosuz şarj eden cihaz, engel gördüğünde yön değiştiren robot, giyebilir takip sistemleri, kanser hastalığının teşhisinde kullanılmak üzere akıllı yarı iletken matris dedektörü, yazılı metinleri görme engelliler için ulaşılabilir hale getiren portatif Braille çeviricisi tanıtılıyor.