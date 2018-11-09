TEI'de motorlar test edildi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'deki TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş.'de (TEI), ANKA platformuna güç verecek PD170 Turbodizel Havacılık Motoru ile T625 Özgün Helikopteri'ne güç verecek TS1400 Turboşaft motorunun testleri yapıldı.

Dün Eskişehir'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ile Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, milletvekilleri Harun Karacan, Utku Çakırözer, Metin Nurullah Sazak ve Arslan Kabukçuoğlu TEI'yi ziyaret etti. Konukevindeki yemeğin ardından TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, TEI ve güncel projeler hakkında bilgi verdiği bir sunum gerçekleştirdi. Sunumu takiben gerçekleşen tesis turunda, TEI'nin imalat kabiliyetlerini yerinde gözlemleme fırsatı bulan heyet, ardından ANKA platformuna güç verecek PD170 Turbodizel Havacılık Motoru ve T625 Özgün Helikopteri'ne güç verecek TS1400 Turboşaft motorunun testlerine katıldı.

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