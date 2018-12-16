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Tencere üretimine kadın eli değdi

FİNANS HABERLERİ  | 16.12.2018 11:41 | Son Güncelleme

Erzincan'da, çalışanlarının yarısı kadınlardan oluşan tencere fabrikası, çelikten ürettiği tencereleri yurt dışına ihraç ediyor - Fabrikanın imalat müdürü Fahrettin Yavuz: - "Kadınlar evde de kullandıkları için tencereleri daha dikkatli ve özenli yapıyor. Kadınların elleri bu işlere daha yatkın" - Fabrika çalışanı Zübeyde Diker: - "Akşama kadar fabrikada tencere yapıyor akşamda ev işlerimizi yapıyoruz. Erkeklere göre tencerelerle daha fazla haşır neşir oluyoruz. Bu nedenle tencere bizim işimiz"

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da tencere fabrikasında çalışan kadınlar, çelikten tencere üretip para kazanarak aile bütçelerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 yıldır faaliyet yürüten bir tencere fabrikasının çalışanlarının yarısına yakını kadınlardan oluşuyor.

Daha çok erkeklerin yapabileceği düşünülen bu tür ağır işlerde çalışan kadınlar, tencere üretiminin bütün aşamalarında görev alıyor.

Fabrikada çalışan kadınlardan bazıları çelik balyalardan hazırlanan parçayı tencere ve tava yapmak için preste şekillendiriyor, bir bölümü de fırınlanmasını sağlıyor.

Fabrikada üretilen tencere ve tavaların büyük bölümü ihraç ediliyor.

- "Kadınların elleri bu işlere daha yatkın"

Fabrikanın imalat müdürü Fahrettin Yavuz, fabrikada 130 işçinin çalıştığını belirterek, "Şu an 15 bin metrekare kapalı alanda emaye, çelik tencere ve alüminyum tencere olmak üzere günlük 10 bin üretim kapasitemiz var. Bunun yanında endüstriyel mutfak gereçleri de üretiyoruz." diye konuştu.

Üretimlerinin büyük bölümünü Mısır, Azerbaycan, Irak, Suriye, Almanya, Hollanda, Avusturya olmak üzere yurt dışına ihraç ettiklerini aktaran Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Personel olarak yüzde 50'ye yakın bayan personel istihdam ediyoruz. Bayan eleman çalıştırmanın avantajları var. Erkeklere nazaran daha hassas işler yaptırabiliyoruz. Kadınlar evde de kullandıkları için tencereleri biraz daha dikkatli ve özenli yapıyor. Kadınların elleri bu işlere daha yatkın."

- Hayatlarının her aşamasında tencere ile iç içeler

Fabrikada 10 yıldır çalışan Zübeyde Diker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatlarının her aşamasında tencerelerle iç içe yaşam sürdürdüklerini belirtti.

Erkeklere göre tencerelerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olduklarını ifade eden Diker, şunları kaydetti:

"Tencerenin imalatından paketlenmesine kadar her şeyini yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünler ihraç ediliyor. Akşama kadar fabrikada tencere yapıyor akşamda ev işlerimizi yapıyoruz. Erkeklere göre tencerelerle daha fazla haşır neşir oluyoruz. Bu nedenle tencere bizim işimiz."

Fabrika işçilerinden Nuray Ay ise kadının ekonomik özgürlüğünün önemine işaret ederek, "10 yıldır burada çalışıyorum. Bir kadının ekonomik özgürlüğünü kazanması gerçekten çok güzel şey. Kadınların çalışarak eşlerine destek olmaları çok önemli. Evimde çocuğumla da ilgilenebiliyorum, kimseye muhtaç olmadan ayaklarımın üzerinde durabiliyorum." dedi

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