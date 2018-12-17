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TMSF'nin uçak satışı bugün, ihaleye üç firma katılacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 12:28 | Son Güncelleme

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda, terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Havacılık'a ait beş uçak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından bugün ihale ile satılıyor. Satışa çıkartılan uçaklar için üç firma ihaleye katılacaklarını belirterek, şartname aldı.

TMSF'nin uçak satışı bugün, ihaleye üç firma katılacak

Gökhan Artan / İstanbul, 17 Aralık (DHA) - 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda, terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Havacılık'a ait beş uçak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından bugün ihale ile satılıyor. Satışa çıkartılan uçaklar için üç firma ihaleye katılacaklarını belirterek, şartname aldı. Uçakların toplam muhemmen bedeli 1 milyon 560 bin lira olarak açıklandı.

Uçakların modelleri ve fiyatları şöyle

Çorlu Havalimanı'nda açık alanda park halinde bulunan 1989 üretimli PIPER PA-28-236 model uçak 578 bin TL, 1978 üretimli Cessna 152 model uçak 173 bin 400 TL; Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda yer alan 1980 üretimli l C172 model uçak 289 bin TL, 1977 Model FR172K model uçak 231 bin 200 TL,1977 üretimli R1722615 model uçak da 289 bin TL KDV hariç muhammen bedellerle satılacak.

TMSF'nin uçak satışı bugün, ihaleye üç firma katılacak

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