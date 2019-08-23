FİNANS

TTK ve MTA işçileri için toplu sözleşme imzalandı

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2019 19:00 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan işçiler ile Maden Tetkik Arama Kurumu'nda (MTA) çalışan işçileri kapsayan 28'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında imzalandı.

TTK ve MTA işçileri için toplu sözleşme imzalandı

ZONGULDAK, (DHA)- TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan işçiler ile Maden Tetkik Arama Kurumu'nda (MTA) çalışan işçileri kapsayan 28'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında imzalandı.
Ankara'da Kamu-İş Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Kamu-İş Genel Sekreteri Erhan Polat, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, MTA Personel Daire Başkanı Reşat Alan ve diğer sendika temsilcileri katıldı. Hükümet ile TÜRK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu arasında imzalanan 'Çerçeve Protokolü' doğrultusunda ücretlerle ilgili maddelerde anlaşma sağlanmış oldu. Bu çerçevede, 3 bin 500 TL altındaki brüt ücretlere 150 TL iyileştirme, İlk 6 ay yüzde 8, ikinci altı ay yüzde 4 artı enflasyon farkı, üçüncü altı ay yüzde 3 artı enflasyon farkı, dördüncü altı ay yüzde 3 artı enflasyon farkı artış sağlandı. GMİS'ten yapılan açıklamada, sosyal haklara ve diğer ödemelere de aynı oranlarda artış uygulanacak sözleşmeden doğan farkların da en kısa zamanda ödenmesi için çalışmalar sürdürüleceği bildirildi.
Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla, 25 Ağustos 2019 tarihinde uygulanacağı açıklanan grev kararı da kaldırıldı.

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TTK ve MTA işçileri için toplu sözleşme imzalandı

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