FİNANS

Tüm enerji 'tek hesapta' toplanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 12:20 | Son Güncelleme

Daha önce işletme kodu, abone numarası gibi farklı bilgilerle işlemlerini gerçekleştiren elektrik abonelerinin her birine özel tek bir numara tanımlayan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için  ‘tek hesap’ uygulamasını devreye aldı.

Tüm enerji 'tek hesapta' toplanıyor

İSTANBUL, (DHA)- Daha önce işletme kodu, abone numarası gibi farklı bilgilerle işlemlerini gerçekleştiren elektrik abonelerinin her birine özel tek bir numara tanımlayan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için ‘tek hesap’ uygulamasını devreye aldı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 4.5 milyon müşterisinin hayatını kolaylaştıracak ‘tek hesap’ uygulamasını başlattı. Hizmetlerinin odak noktasına müşteri memnuniyetini koyan CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in teknolojiye yaptığı yatırımların sonucu devreye aldığı ‘tek hesap’ uygulamasıyla daha önce işletme kodu ve abone numarası gibi farklı bilgilerle işlem gerçekleştiren abonelerin her birine özel tek bir numara tanımlandı.

İŞLEM 1 DAKİKA SÜRÜYOR

Uygulama sayesinde müşteriler; aboneliklerine ait tüketim, ödeme, abonelik başlangıcı ve bitiş süreleri, başvuru ve taleplerinin akışlarını tek bir numara girerek sorgulayıp işlem yapabiliyor. CK Enerji Boğaziçi Elektrik müşterileri, kendileri için tanımlanan yeni hesap numaralarını çağrı merkezlerinden ya da 7/24 hizmet veren kurumun internet adresinden öğrenebiliyor. Tek hesap uygulamasıyla bir kişinin üzerinde kaç abonelik olursa olsun güncelleme işlemi 1 dakika içinde yapılabiliyor. Daha önce güncelleme için bütün tesisatlarda tek tek işlem yapılması gerekirken tek hesapta kişi üzerinden yapılan güncelleme tüm tesisatlar için anında devreye giriyor. Yine fatura ödeme, borç sorgulama gibi işlemler için de 1 dakikalık süre yeterli oluyor.

ESKİ ABONE NUMARALARI İLE YENİ HESAP NUMARASI EŞLEŞTİRİLDİ

Müşterilerinin hayatını kolaylaştırma hedefi ile çalışmalarını yürüten CK Enerji Boğaziçi Elektrik, hesap numarasını bilmeyen müşterilerinin hizmet kanallarında işlem yaparken sorun yaşamaması için de adımlar attı. Bu çerçevede, ‘tek hesap’ uygulamasının başlangıcında müşterilerin olumsuz bir deneyim yaşamaması için uygulama bir süre test edilerek sıfır hataya ulaşıldı. Otomatik ödemesi olan tüketicilerin eski abone numaraları ile yeni hesap numaraları eşleştirildi. Yine Müşteri İşlem Merkezleri’nde ödeme yapan tüketicilere eski abone numarası ile işlem yapmaya da olanak sağlandı. Bu sırada yeni bir fatura formatı oluşturuldu ve faturaların üzerinde bu ‘hesap numarası’na yer verildi.

MÜŞTERİ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARTACAK

Tek hesap uygulaması ile müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Bu uygulama ile çalışanlar müşterilere kolay, hızlı ve kaliteli hizmet vermenin mutluluğunu yaşarken talep takibi ve analiz yapmak da kolaylaştı. Daha önce örneğin 10 aboneliği olan bir müşterinin GSM güncellemesi 15-20 dakika sürerken bu süre 1 dakikaya kadar indi. İşlem süresi kısaldığı için müşteriyi memnun ettiği oranda çalışan da mutlu oluyor” diye konuştu.

ZAMAN VE KAĞIT TASARRUFU SAĞLAYACAK

Bakal, uygulamanın zaman içinde hem müşteri hem de şirket açısından ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacağına da işaret ederek, “Zaman tasarrufu dışında uygulamada kişi bazlı işlem yapılması doküman sayısını azaltacağı için kâğıt kullanımı da azalmış olacak. Doğanın ekolojik dengesini korumayı geleceğe aktarılabilecek en önemli miras olarak gördüğümüz için tek hesapla sağlanan bu faydayı çok önemsiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Tüm enerji 'tek hesapta' toplanıyor

PARTNERYılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!Yılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!
TEI'de motorlar test edildiTEI'de motorlar test edildi
Global'in Karayipler'deki limanında yolcu sayısı 1 milyonu aşacakGlobal'in Karayipler'deki limanında yolcu sayısı 1 milyonu aşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı'na 8,489 kadro ihdas edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 8,489 kadro ihdas edildi

TEI'de motorlar test edildi

TEI'de motorlar test edildi

Global'in Karayipler'deki limanında yolcu sayısı 1 milyonu aşacak

Global'in Karayipler'deki limanında yolcu sayısı 1 milyonu aşacak

“Vardiya Robotu” yüzde 5’lik performans artışı sağladı 

“Vardiya Robotu” yüzde 5’lik performans artışı sağladı 

Eylül’de ihracat birim endeksi yüzde 2.3 azaldı

Eylül’de ihracat birim endeksi yüzde 2.3 azaldı

İzmirli firma Çorum Boğazkale'de dev maden rezervi buldu

İzmirli firma Çorum Boğazkale'de dev maden rezervi buldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.