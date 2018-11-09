Tüm enerji 'tek hesapta' toplanıyor

İSTANBUL, (DHA)- Daha önce işletme kodu, abone numarası gibi farklı bilgilerle işlemlerini gerçekleştiren elektrik abonelerinin her birine özel tek bir numara tanımlayan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için ‘tek hesap’ uygulamasını devreye aldı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 4.5 milyon müşterisinin hayatını kolaylaştıracak ‘tek hesap’ uygulamasını başlattı. Hizmetlerinin odak noktasına müşteri memnuniyetini koyan CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in teknolojiye yaptığı yatırımların sonucu devreye aldığı ‘tek hesap’ uygulamasıyla daha önce işletme kodu ve abone numarası gibi farklı bilgilerle işlem gerçekleştiren abonelerin her birine özel tek bir numara tanımlandı.

İŞLEM 1 DAKİKA SÜRÜYOR

Uygulama sayesinde müşteriler; aboneliklerine ait tüketim, ödeme, abonelik başlangıcı ve bitiş süreleri, başvuru ve taleplerinin akışlarını tek bir numara girerek sorgulayıp işlem yapabiliyor. CK Enerji Boğaziçi Elektrik müşterileri, kendileri için tanımlanan yeni hesap numaralarını çağrı merkezlerinden ya da 7/24 hizmet veren kurumun internet adresinden öğrenebiliyor. Tek hesap uygulamasıyla bir kişinin üzerinde kaç abonelik olursa olsun güncelleme işlemi 1 dakika içinde yapılabiliyor. Daha önce güncelleme için bütün tesisatlarda tek tek işlem yapılması gerekirken tek hesapta kişi üzerinden yapılan güncelleme tüm tesisatlar için anında devreye giriyor. Yine fatura ödeme, borç sorgulama gibi işlemler için de 1 dakikalık süre yeterli oluyor.