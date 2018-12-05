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Türkiye, dijital bankacılıkta EMEA bölgesi şampiyonları arasında

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 14:23 | Son Güncelleme

Deloitte’un, düzenleyicilerin, çevresel ve teknolojik baskıların hâkim olduğu, potansiyel olarak dönüşümlere açık bankacılık sektörünün dijital olgunluğunu incelediği araştırmada Türkiye, 38 ülke arasında ilk 5’te yer alarak “Dijital Şampiyon”lardan biri oldu.

Türkiye, dijital bankacılıkta EMEA bölgesi şampiyonları arasında

İstanbul, 5 Aralık (DHA) - Deloitte’un, düzenleyicilerin, çevresel ve teknolojik baskıların hâkim olduğu, potansiyel olarak dönüşümlere açık bankacılık sektörünün dijital olgunluğunu incelediği araştırmada Türkiye, 38 ülke arasında ilk 5’te yer alarak “Dijital Şampiyon”lardan biri oldu.
Deloitte’un, EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesine yönelik “Dijital Bankacılık Olgunluk Anketi” 38 ülkeden 238 banka ve 10 FinTech kuruluşunun dijitalleşen dünyaya ne derece uyum sağladığını inceledi.
Bankacılığın yeni dönemi: Dijital bankacılık
Araştırmaya katılan 238 banka dijital olgunluklarına göre; “Dijital şampiyonlar”, “Akıllı takipçiler”, “Benimseyenler” ve “Dijitali geç takip edenler” olarak sınıflandırıldı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu, Polonya, Rusya, İspanya, İsviçre “Dijital şampiyon” kategorisinde yer aldı. İlk beş sıra, müşterilerine çok çeşitli dijital işlevsellik sağlayan, müşteri beklentilerini karşılayan ve modern mobil müşteri deneyimi sunan bankaların faaliyet gösterdiği ülkelerden oluşuyor.
Deloitte Türkiye Kıdemli Ortağı ve Finansal Hizmetler Endüstrisi Lideri Hasan Kılıç raporun sonuçlarını şöyle yorumladı: “Dijital bankacılık liderleri çevresel faktörlerden doğrudan etkileniyor. Müşteri tercihleri ve pazar baskısı bu ülkelerdeki bankaların, müşterilerin beklediğinden daha hızlı bir şekilde dijital yetenekler geliştirmeye yönelmesine sebep olabiliyor. Türkiye’de de dijital bankacılığın olgunlaşması hem müşteri baskısı, hem de bankalar arasındaki daha iyi hizmeti sunabilme rekabetinden kaynaklanıyor. Yarının dijital şampiyonları -ki bunlara artık sadece ‘bankalar’ demek mümkün değil-; gelecekteki ‘Açık Bankacılık’ ve ‘Bankacılığın Yeni Dönemi’ne kendilerini en iyi şekilde hazırlayan, kendilerini çeşitli platformlara dönüştürebilenler olacak.”
Geleceğin dijital şampiyonluğu için 3 temel faktör
Araştırmada geleceğin dijital şampiyonu olabilmek için üç temel faktör belirlendi:
- Geleneksel bankacılık ürün ve hizmetlerinin ‘dijitalleşme’si; internet ve mobil bankacılığa dönüşümü,
- Veri ve süreçlerin müşteri, üçüncü parti ve fintech startup’ları ya da ortaklardan oluşan bir ekosistem içinde sunulduğu platform tabanlı bir iş yaklaşımı olan ‘açık bankacılık’ adaptasyonu
- Geleneksel bankacılık ürün ve hizmetleri dışında birbirinden farklı hizmet sağlayıcılardan oluşan bir ekosistem aracılığıyla entegre ve uyum içinde sunulacağı, şimdiden ‘bankacılığın geleceği Türkiye, dijital bankacılıkta EMEA bölgesi şampiyonları arasında

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