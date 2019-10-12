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Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2019 16:20 | Son Güncelleme

UFRAD ile İran Franchise Derneği arasında bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği

İSTANBUL,(DHA) - UFRAD ile İran Franchise Derneği arasında bir iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma ile iki ülkenin franchise sektör temsilcileri ortak projeler geliştirerek bölge ekonomisine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Türkiye ve İran arasında ekonomik bir anlaşmaya imza atıldı. Uluslararası Franchising Derneği (UFRAD) ve İran Franchise Derneği arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşması kapsamında iki ülke arasında ortak projeler geliştirilecek. Anlaşmanın Türkiye ve İran ekonomilerinin yanı sıra, bölge franchise sektörüne büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Şu an Türkiye’de 350’si yabancı olmak üzere bin 800 civarında marka bulunduğunu, 150 Türk markasının da uluslararası arenada yer aldığını söyleyen UFRAD Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Marka değilseniz yoksunuz ve yarından sonra var olmanız mümkün değil. Markalarımız artık sadece hizmet ihracatında önemli bir oyuncu değil, Türk ekonomisinin kalkınması ve ülkemizin yurt dışında tanınması içinde önemli bir araç” dedi.

2023’TE İŞ HACMİ 100 MİLYAR DOLAR OLACAK

UFRAD’ın 1991 yılından beri aralıksız olarak franchise sektöründe marka çalışmaları yaptığını hatırlatan Dr. Mustafa Aydın, “Bugün itibarıyla Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısı 3 bin, bu işletmelere bağlı şube sayısı ise 60 bin. Sektörün iş hacmi 50 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu rakmın 2023 yılında iki katına çıkmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliğiTürkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği

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