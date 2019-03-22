Uludağ Ekonomi Zirvesi Büyüme Dostu Bankacılık Paneli

BURSA, (DHA) - Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde, ‘Büyüme Dostu Bankacılık’ oturumunda Türkiye’deki bankacılık sistemi tartışıldı.

Moderatörlüğünü Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın’ın yaptığı panele Citibank CEO’su Serra Akçaoğlu, HSBC CEO’su Selim Kervancı, Sanko Onursal Başkanı Abdulkadir Konuoğlu ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu katıldı.

AKÇAOĞLU: DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN BİLE PİYASALARIMIZ MUNTAZAM ÇALIŞTI

Citibank CEO’su Serra Akçaoğlu, dışardan Türkiye’yi anlamanın zor olduğunu, yabancı yatırımcılara Türkiye’yi doğru anlamak için buraya gelmelerini tavsiye ettiklerini söyledi. Dünyada çok az ülkede Türkiye’deki kadar sağlam bir bankacılık sistemi olduğunu belirten Akçaoğlu, “2000’lerin başındaki reform ve konsolidasyonlarla artık darbe girişimi gibi olağandışı bir olayın hemen ardından pazartesi günü piyasalar açıldı ve bankacılık sistemimiz tıkır tıkır çalışmaya devam etti” dedi.

KERVANCI: TÜRKİYE’NİN DİNAMİKLERİ FARKLI

HSBC CEO’su Selim Kervancı ise; “Yabancı meslektaşlarımızla konuşurken Türkiye’nin dinamiklerinin farklı olduğunu söylüyoruz. İnanmayanlar Türkiye’ye geldikten kısa bir süre sonra bize hak veriyor. Toplam kredi mevduat oranımız %116. Yani topladığımız 100 TL’lik mevduata karşı 116 TL kredi vermiş Türkiye bankacılık sistemi. Yapılması gerekenlerden biri güven ilişkisinin tesis edilmesi. Bankacılık sistemine güveni geliştirmeliyiz” şeklinde konuştu.