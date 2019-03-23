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Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Çığır Açan Teknolojiler’ tartışıldı

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 17:50 | Son Güncelleme

Uludağ Ekonomi Zirvesi, 'Çığır Açan Teknolojiler' oturumunda farklı alanlarda insanların hayatlarını değiştirecek teknolojik gelişmelerden örnekler verildi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Çığır Açan Teknolojiler’ tartışıldı

BURSA, (DHA) -Uludağ Ekonomi Zirvesi, 'Çığır Açan Teknolojiler' oturumunda farklı alanlarda insanların hayatlarını değiştirecek teknolojik gelişmelerden örnekler verildi.

Moderatörlüğünü Google Türkiye Ülke Direktör Vekili Mehmet Keteloğlu’nun yaptığı panele Atelerix Kurucu Ortağı Che Connon, Cobalt Speech Kurucusu Jeff Adams, MIT Medya Sanatları ve Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Slatecube CEO’su Chris Kwekowe ve Sabancı DX CEO’su Burak Aydın katıldı.

CONNON: HÜCREDEN DOKU ÜRETİYORUZ

Atelerix Kurucu Ortağı Che Connon, doku mühendisliği alanında çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Hücrelerden yeni doku ve organlar ürettiklerini anlatan Connon, “Şu an için birçok çalışmamız test aşamasında ama 20 yıl sonra birçok fonksiyonel doku ve organları üretebilir hale geleceğiz” dedi.

ADAMS: TEKNOLOJİ İLE İLETİŞİMİ GELİŞTİRİYORUZ

Cobalt Speech Kurucusu Jeff Adams ise; “Son 5-10 yılda dil ve konuşma tanıma teknolojilerinde büyük gelişmeler oldu. Biz şirketimiz Cobalt’ta konuşma arayüzü geliştirme konusunda şirketlere destek veriyoruz. Örneğin yeni bir makineyi kullanmada zorlanan işçiler için sesli kullanım kılavuzu geliştiriyoruz. Böylece işçilerin eğitiminde zaman ve maliyet tasarrufu oluyor” dedi. Adams, gelecekte birçok dilde yapacakları çalışmalarla insanların tüm dillere erişeceğini savundu.

DAĞDEVİREN: PİLSİZ KALP PİLİ ÜRETTİK

MIT Medya Sanatları ve Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren ise teknolojik biomedikal aletler ürettiklerini belirtti. “Vücuda uyumlu, esnek aletler geliştiriyoruz. Bunun için farklı disiplinleri birleştirip bulunmamış, denenmemiş aletler yapıyoruz” şeklinde konuşan Dağdeviren; “Kalp yetmezliği olanların kullandığı kalp pili yerine kalbin veya akciğerin üzerine yapıştırılabilen, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir cihaz yaptık. Böylece pile gerek kalmayan kalp pili üretmiş olduk” örneğini verdi.

BAYRAKTAR: ÇOK YAKINDA UÇAN ARABALARI KONUŞACAĞIZ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise, savunma sektörünün kendi içine kapalı, büyük oyuncuların olduğu, ayrıca teknolojinin zor uygulandığı bir alan olduğunun altını çizdi. Bayraktar; “Aile girişimi olarak başladık. Şu an insansız hava aracı konusunda dünyada sayılı şirketlerden biri olduk. Uçak teknolojisinin çok gelişmiş olduğu Ukrayna’ya insansız uçak satmayı başardık” diyerek “Bu sayede Türkiye’nin insansız hava aracı üretebilen dünyadaki 6 ülkeden biri olduk” şeklinde konuştu. Bayraktar, dünyanın yakın gelecekte uçan arabaları konuşmaya başlayacağını ifade etti.

KWEKOWE: YAPAY ZEKA İLE DOĞRU ADAYI BULUYORUZ

Slatecube CEO’su Chris Kwekowe ise, şirketlerin doğru insanları almak için çok zaman ve çaba harcadıklarını, Slatecube’un yapay zekayı kullanarak şirketler için en doğru adayın seçilmesine yardımcı olduğunu söyledi. Kwekowe; “Bu sayede şirketler hem doğru yeteneği bünyelerine katıyor hem de doğru adayı bulmak için harcanan bütçe, zaman ve emekten tasarruf ediliyor” dedi.

AYDIN: 3 SENE İÇİNDE DOKUNDUĞUMUZ HERŞEYİN ARKASINDA YAPAY ZEKA OLACAK

Sabancı Dx CEO’su Burak Aydın ise, yeni bir dijital rönesans yaşadığımızı söyledi. Türkiye’nin GSM ve bankacılık gibi sektörlerde dijitalleşmeyi yakaladığını ama örneğin bir tarım ülkesi olmasına rağmen tarım alanında teknolojiyi kullanmada geride kaldığını vurguladı. “Sabancı Holding olarak çalışanlarımızı ileri veri analitiği konusunda eğitiyoruz” diyen Aydın, “Her grup şirketimizde yapay zeka projelerini hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

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