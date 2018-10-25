Bakan Berat Albayrak duyurdu: Yarın açıklanacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya'nın, Türkiye'nin en büyük dış ticaret partneri olduğunu belirten Bakan Albayrak, Alman Bakan Altmaier ile birlikte, 30'u aşkın Alman firmasının temsilcilerinin Türkiye'ye geldiğini kaydetti. "Yakın dönemde çok daha güçlü iş birliklerini anons edeceğimiz bir döneme giriyoruz." diyen Albayrak, yarın bir kısmının açıklanacağını duyurdu.
Bakan Albayrak toplantı sonrası şunları kaydetti:
Nürnberg'de polisin orantısız şiddetiyle hayatını kaybeden Ümit Dursun'un haberiyle sarsıldık. Bunların son bulmasını temenni ediyoruz
ALMANYA, EN BÜYÜK TİCARİ PARTNER
Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneri. Güçlü ekonomik iş birliğinin, siyasi iş birliğini beraberinde getirmesini bekliyorum.
Almanya ile son dönemde sağladığımız pozitif havayı daha da güçlendirmek için hangi alanlara yoğunlaşmak gerektiğini konuştuk
Almanya ile ekonominin her alanında işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz
İşbirliğimizin, güçlenmesinin ticaret hacmimizin artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Bakan Altmaier ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Son yıllarda, iki ülke arasındaki ilişkilerde sıkıntılar yaşandı. Ancak, ikili ilişkileri geliştirmekte kararlıyız.
İki ülke çok önemli ticaret partneri
Şu anda, 7 bin 500 Alman şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor.
Ticari ilişkilerin zor zamanlarda da devam etmesi gerektiğini istiyoruz
ÜLKEMDE, ÇOK SAYIDA İNSANIN TÜRKİYE İLE BAĞLARI VAR
Benim ülkemde, çok sayıda insanın Türkiye ile bağları var.
Bu bölgede siyasi istikrara da ihtiyacımız var.
İşbirliğimiz için yeni imkanlar var. Şirketlerin daha fazla yatırım yapabilmelerini konuştuk.
Bu ülke sadece önemli bir partner değil, aynı zamanda son 80 yılda önemli başarılara imza attı.
ALINAN ÖNLEMLER ETKİLİ OLDU
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Bakanı Altmaier, açıklamasının devamında yaptığı açıklamada, yarın yapacakları görüşmelerde, enerji, turizm alanlarındaki projelere ilişkin kapsamlı görüşmeler yürüteceklerini söyledi.
Bakan Albayrak ise, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu kaydederek, son aylarda yaşanan dalgalanmalara karşın alınan önlemlerin önemli sonuç verdiğini kaydetti.
HER ALANDA İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ
Bakan Albayrak ise, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu kaydederek, son aylarda yaşanan dalgalanmalara karşın alınan önlemlerin önemli sonuç verdiğini kaydetti.
Bakan Albayrak, soru-cevap bölümünde ise şunları söyledi: Almanya ile son dönemde sağladığımız pozitif havayı daha da güçlendirmek için hangi alanlara yoğunlaşmak gerektiğini konuştuk. Almanya ile ekonominin her alanında işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Türkiye- Almanya ticaret hacmi üst düzeyde, bunu daha da geliştirme üçüncü ülkelere taşıma potansiyeline sahibiz; enerji sanayi ulaştırma gibi sektörlerde müzakelerin yürütüldüğü bir çok proje var
Bu kapsamda yarın Alman bakan bir kaç protokolü imzalayacak. Türk- Alman ekonomik işbirliği mevcutun ötesinde bir potansiyele sahip; güçlü işbirliklerini anons edeceğimiz bir döneme giriyoruz. Yarın bunların (işbirliklerinin) bir kısmı anons edilecek, yakın zamanda açıklayacağız yeni işbirlikleri de olacak"
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