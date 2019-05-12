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Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

GUNDEM HABERLERİ  | 12.05.2019 11:15 | Son Güncelleme

Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda keskin düşüşler göreceğiz. İthalat ve ihracat arasında denge kuruluyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

ANNELER GÜNÜ MESAJI

Anneler kutsal tüm çocuklar için. Erkek çocukları için daha farklı tabii. Bizim şahsımızda annemizin de enerjisi elektriği çok başka. Annemizle çok farklı duygusal bağımız var. Türk filmi gibi çocukluk geçirdiğimden bağımız farklı oldu, üzerimizde inanılmaz etkisi var. Dara düşünce şükrediyorum, annemiz başımızda. Ben annemin şahsında tüm Türkiye'deki annelerin gününü kutluyorum, ellerinden ayaklarından öpüyorum.

"MALİ ANLAMDA TARİHİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

2018 Temmuz- Ağustos'ta yeni sistemle yeni ekonomik model lanse ettik. Türkiye çok tarihi bir dönemden geçiyor. 2013'ten itibaren baktığımızda Türkiye müthiş bir meydan okuma ile karşı karşıya. 12 bin dolar kişi başı geliri aştığı, mayısı takip eden süreçte enteresan döneme girdi

Faizler her düştüğünde sıra dışı olaylar yaşandı.

Enflasyonda keskin düşüşler göreceğiz.

İthalat ve ihracat arasında denge kuruluyor.

Ayrıntılar geliyor...

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