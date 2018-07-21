Bedelli askerin çantasında bulunması gerekenler! Maliyeti 200 lira

Bedelli askerlik düzenlemesi kapsamında askere alınması beklenen 1.3 milyon kişi askeri malzeme satan esnafı da hareketlendirecek.
ORTALAMA MALİYET 200 LİRA
Ortalama ekonomik bir asker çantasının maliyeti 200 TL'yi buluyor. Çantanın içerisinde ise faniladan çoraba, asma kilitten para cüzdanına kadar çok sayıda ürün yer alıyor.
İşte bedelli askerin çantasında olması gerekenlerin listesi:
3 adet yarım kollu fanila 18 TL
3 adet iç çamaşırı 27 TL
3 adet bot çorabı 15 TL
Tıraş çantası 1 adet – 4 TL
Postal için asma kilit 1 adet – 5 TL
Genel kullanım için asma kilit 1 adet – 5 TL
Ortopedik bot postal iç tabanlık 1 çift – 6 TL
Vatka 1 çift (Bot içinde topuk desteklemek için) – 3 TL
Bot boyası 1 adet - 3 TL
Bot fırçası 1 adet – 5 TL
Pudra 1 adet (Talk pudrası ayak bakımı için) – 12 TL
Para cüzdanı (Boyuna Takılır) 1 adet – 4 TL
Temiz çamaşır torbası 1 adet – 5 TL
Kirli çamaşır torbası 1 adet – 5 TL
Çamaşır filesi 1 adet -5 TL
Sabun ve kutusu 1 adet -7 TL
Çatal iğne 12 adet – 3 TL
Dikiş seti 1 adet – 4 TL
Diş fırçası 1 adet – 10 TL
Diş macunu 1 adet - 8 TL
Tırnak makası 1 adet – 10 TL
Tıraş köpüğü 1 adet – 11 TL
Traş bıçağı 6'lı Paket – 17 TL
El yüz kremi 1 adet – 8 TL
Kaynak: Yeni Şafak
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