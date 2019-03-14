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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge mesajı

GUNDEM HABERLERİ  | 14.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

Ankara Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergelerle ilgili önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En son 3600 ek gösterge meselesini çözeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri budur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugün resmi açılışını yapmak üzre bir araya geldiğimiz Ankara Bilkent Şehir Hastanemizin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastanemizde görev yapan tüm personelimize başarılar diliyorum. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı… Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramlarını da tebrik ediyorum.

Sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların affedilir bir tarafı yok. Sağlık çalışanlarını her gün baş tacı etmemiz gerekir. Sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Sağlık çalışanlarımızın 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Hükümete gelir gelmez ilk yaptığımız işlerden biri sağlık sistemini değiştirmek oldu.

Hastanelerimiz adeta dökülüyordu. Vatandaşımız doktora ulaşana kadar eziyet çekiyordu. Eski Türkiye'de sağlık sistemi eksikti. Ortaya vahim görüntüler çıkıyordu. Sağlıkta dönüşüm programını başlattık ve sistemi hızla geliştirdik. Hastanelerde ölüsü bile rehin alınan insanlarımız vardı. Ambulans denilen dört teker, bir kaportadan oluşan araçlardı.

Yatak kapasitesini 239 binin üzerine çıkardık. Sağlık çalışanlarımızı 1 milyon 17 bine yükselttik. 136 bin olan yatak kapasitesini 239 binin üzerine çıkardık. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 550 bin artırdık. 5 bin ambulansa ulaştık.

Türkiye evde sağlık hizmeti verilebilen bir ülke haline gelmiştir. Hastanelerimizi her şeyi ile modernleştirdik. Yepyeni bir hizmet için kolları sıvadık. Şehir hastanelerini gündeme getirdik. Bu benim hayalimdi. Eskiden yurt dışına sağlık hizmeti almaya gidiliyordu. Şimdi yurt dışından sağlık hizmeti almaya geliniyor. Şehir hastaneleri ile hedefimiz hangi şikayetle olursa olsun şehir hastanesi alanında başka yere gitmeden tüm teşhis ve tedavinin yapılması.

Ankara Bilkent ile tamamı nitelikli 12 bin 100 yatak, 2 bin 831 poliklinik, 410 ameliyathane sayısına ulaştık. 2013 yılında şehir hastaneleri için icra sürecine geçtik. Daha ekipmanların yüzde 50'si taşındı. Taşındığı zaman çok daha hareketli hale gelecek. Temelini ilk attığımız şehir hastanelerinden biri de burasıydı. Hemen yanıbaşımızdaki Bilkent Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi artık ihtiyaca cevap veremez hale gelmişti.

Kanser tedavileri hastanelerimizde en ileri yerli ve milli çözümlerle yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

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