FİNANS

Fethiye’ye demirleyen mega yata 1 milyonluk yakıt

GUNDEM HABERLERİ  | 16.08.2019 14:19 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen Flying Fox’a, yaklaşık 1 milyon liralık 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Fethiye’ye demirleyen mega yata 1 milyonluk yakıt

Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki mega yat, uzun süredir Muğla’nın Bodrum Marmaris ve Fethiye ilçelerinin mavi sularında dolaşıyor. Gittiği bölgelerde tatilcilerin ilgisini çeken mega yat, yakıt ikmal için sabah saatlerinde Fethiye Limanı’na geldi. Üzerinde 10 milyon dolar değerinde helikopter bulunan yata, 6 tankerle 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Haftalık kirası bir milyon doların üzerinde olan ve iki helikopter pisti bulunan yat, ikmalin tamamlamasının ardından iskeleden ayrılacağı öğrenildi. Mega yatın içinde kim olduğu ve nereye gideceği hakkında bilgi verilmedi. Mega yatta, havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
"Flying Fox" dünyanın en büyük yatları fethiye

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