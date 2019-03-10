FİNANS

Gebze-Halkalı Demiryolu hattı 12 Mart’ta açılacak

GUNDEM HABERLERİ  | 10.03.2019 09:06 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gebze-Halkalı Demiryolu hattıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gebze-Halkalı Demiryolu hattı 12 Mart’ta açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gebze-Halkalı demiryolu hattının 12 Mart’ta hizmete açılacağını söyledi.

Turhan, "İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi" diye konuştu.

Bakan Turhan şöyle devam etti:

"Söz konusu hatta 2 viyadük, 27 karayolu, 29 yaya alt geçidi, 21 karayolu, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısı yeniden yapıldı."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
gebze-halkalı demiryolu hattı Cahit Turhan

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