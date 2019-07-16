FİNANS

Gürer: Hürkuş Müzesi, Atatürk Havalimanı'na çok yakışır

GUNDEM HABERLERİ  | 16.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği, dönemin zorluklarına ve çıkarılan çeşitli engellere rağmen havacılıkta "yapılamaz" denen işleri başaran Hürkuş'un anısına Atatürk Havalimanı'nda bir müze kurulmasını talep etti.

Gürer: Hürkuş Müzesi, Atatürk Havalimanı'na çok yakışır

Vefatının üzerinden yarım asır geçen Hürkuş'a ait havacılık açısından 30 bin civarında önemli belge ve veriyi dijital ortama aktaran dernek yönetimi, ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda kurulması istenen müzede, havacılığın önemli birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor.

Dernek Başkanı Bahadır Gürer, şunları söyledi:

En önemli ihtiyaç; müze alanı. Vecihi Bey'in projelendirip yaptığı uçaklarla beraber yapımı gerçekleşmemiş uçaklarını da yapmayı planlıyoruz. Zaman ve mekan elverirse; sahip olduğu uçaklar yanında kullandığı 102 tip uçak da müzede yer almalı diye düşünüyoruz"

Yeşilköy, onun evi ve yuvasıdır. Yeşilköy Tayyare Mektebinden mezun olmuş, pilot eğitimini orada yapmış, ilk yalnız uçuşunu orada gerçekleştirmiştir. Yeşilköy, onun ilk akrobasi çalışmalarını yaptığı yerdir. Askeri havacılık dönemi gibi ticari pilotluk döneminde de Yeşilköy onun evi ve yuvasıdır. Vecihi Hürkuş Müzesi Atatürk Havalimanı'na çok yakışır

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
hürkuş müzesi Atatürk Havalimanı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kusra bakmayın Okçuluk Müzesine 54.154.785.718.718TL daha para gerekiyormuş. Ondan sonra bakarız....
Güzel bir teklif ama...bakıyorum da hiç yorum yok. Memleketin ve de vatandaşın canını sıkacak, huzursuz edecek bir konu olsaydı, birileri yorum yazmak için üşüşürdü buralara. Zira T.C için faydalı faaliyette bulunmuş vatanseverler olan Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ gibi şahsiyetler anılmaz. Onların faaliyetlerini engelleyenler ise baş tacı edilir. Yapılan hizmetlere "tu kaka" denir kıymeti bilinmez ve görmezden gelinir.Kimsenin gıkı çıkmaz. Bu ülkenin ne kadar çok haini var saymakla bitmez.
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