Gürer: Hürkuş Müzesi, Atatürk Havalimanı'na çok yakışır

Vefatının üzerinden yarım asır geçen Hürkuş'a ait havacılık açısından 30 bin civarında önemli belge ve veriyi dijital ortama aktaran dernek yönetimi, ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda kurulması istenen müzede, havacılığın önemli birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor.

Dernek Başkanı Bahadır Gürer, şunları söyledi:

En önemli ihtiyaç; müze alanı. Vecihi Bey'in projelendirip yaptığı uçaklarla beraber yapımı gerçekleşmemiş uçaklarını da yapmayı planlıyoruz. Zaman ve mekan elverirse; sahip olduğu uçaklar yanında kullandığı 102 tip uçak da müzede yer almalı diye düşünüyoruz"

Yeşilköy, onun evi ve yuvasıdır. Yeşilköy Tayyare Mektebinden mezun olmuş, pilot eğitimini orada yapmış, ilk yalnız uçuşunu orada gerçekleştirmiştir. Yeşilköy, onun ilk akrobasi çalışmalarını yaptığı yerdir. Askeri havacılık dönemi gibi ticari pilotluk döneminde de Yeşilköy onun evi ve yuvasıdır. Vecihi Hürkuş Müzesi Atatürk Havalimanı'na çok yakışır

Kaynak: AA

