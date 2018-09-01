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Halkbank'tan yeni dolar kuru açıklaması

GUNDEM HABERLERİ  | 01.09.2018 15:09 | Son Güncelleme

Halkbank dün gece 3.80'den dolar satışına ilişkin bir açıklama daha yaparak 'yapılan işlemlerin geçerli olmadığını' ifade etti.

Halkbank'tan yeni dolar kuru açıklaması

Halkbank’tan az önce atılan tweet’te şu ifadeler kullanıldı:

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NE OLMUŞTU?

Halkbank'ın internet sitesinden döviz kurlarını takip edenler dün akşam ve gece saatlerinde şaşkınlığa uğramıştı. Sitede dolar 3,72'yi, avro 4,32'yi gösterdi. Rakamlar daha sonra düzeltilirken, bankadan yapılan açıklamada 'Kısıtlı sayıda işlem yapıldı' denildi..

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
HIRSIZLIKTA ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER VARDIR. 1.PARA SIFIRLAMA 2.AYAKKABI KUTULARINA DOLAR DOLDURMA 3.URLADAN RÜŞVET VİLLASI ALMA 4.EMEKLİ ÖĞRETMEN ENİŞTEYE 2.5 MİLYON DOLAR VERME 5.ÇİKİLOTA KUTUSUNDA DOLAR SUNMA. 6.İZMİR LİMAN İHALESİNDE BACANAĞIN RÜŞVETİ GÖTÜRME SON OLARAK BİRKAÇ DAKİKA BANKA DÖVİZİNİ DÜŞÜK GÖSTERİP,BANKANIN DOLARLARINI BOŞALTMA.
Desenize birileri yine gece gece büyük bir vurgun yaptı... Sabaha bazı insanlar milyoner oldu bazıları da parasını ikiye üçe katladı.
yine hortumladiniz kimi yiyosunuz siz..
komikleşmeyin beyler bu nasıl bir saçmalık basitliktir devletimin hiçbir kurumu bu zamanın ciddiyetine yakışır işletilmiyorya bu da bana zor geliyor. dünyada benzer uygulamaları yoktur. birilerini zengin ettiniz bir bir hile ise rabbim misle misil sorsun
nedense hep halkbank bu tip şeyler ...
PEKİ O ZAMAN BU KISITLI SAYIDA İŞLEM YAPANLARI AÇIKLAR MISINIZ LÜTFEN? BELKİ DE TANIDIK SİMALAR OLUR HER NE HİKMETSE:)
KİMLER " YANLIŞLIKLA" DOLAR EURO AÇIKLANSIN.
Tüketicinin korunması kanunu çerçevesinde banka tek taraflı olarak bu işlemleri iptal edemez. Çünkü değeri borsada işlem gören ürünlerin iptal ve iadesi söz konusu değildir. Dolar ve Euro satışları iptal ve iade edilemez. Hak sahipleri bankadan zararlarını tanzim ettirebilirler.Sorumluluk bankaya aittir. Tabiki bu ülkede adalet kişiye özel değilse.
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