Halkbank'tan yeni dolar kuru açıklaması

Halkbank’tan az önce atılan tweet’te şu ifadeler kullanıldı:

NE OLMUŞTU?

Halkbank'ın internet sitesinden döviz kurlarını takip edenler dün akşam ve gece saatlerinde şaşkınlığa uğramıştı. Sitede dolar 3,72'yi, avro 4,32'yi gösterdi. Rakamlar daha sonra düzeltilirken, bankadan yapılan açıklamada 'Kısıtlı sayıda işlem yapıldı' denildi..



