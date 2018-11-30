İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

AK Parti'nin bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifle yaşlılık, malüllük ve ölüm aylığında alt sınır 1000 lira olacak, işsizlik maaşı alabilmek için son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olma şartı hizmet akdine tabi olma haline dönüşecek.

Kira bedellerinde TÜFE'nin artış oranının baz alınması ve bebek devam sütü ile şalgamda ÖTV'nin kaldırılması da düzenlemede yer alıyor.

Teklifin olduğu gibi yasalaşması getirilecek yeniliklerden dikkat çekenler şöyle: