FİNANS

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

GUNDEM HABERLERİ  | 30.11.2018 13:00 | Son Güncelleme

AK Parti, 71 maddelik kanun teklifini Meclis'e sundu. Kanun teklifiyle, bebek sütleri ve şalgamda ÖTV kaldırılıyor. İşsizlik maaşı alabilmek için son 120 gün prim ödeme şartı hizmet akdine tabi olma haline dönüşüyor

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

AK Parti'nin bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifle yaşlılık, malüllük ve ölüm aylığında alt sınır 1000 lira olacak, işsizlik maaşı alabilmek için son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olma şartı hizmet akdine tabi olma haline dönüşecek.

Kira bedellerinde TÜFE'nin artış oranının baz alınması ve bebek devam sütü ile şalgamda ÖTV'nin kaldırılması da düzenlemede yer alıyor.

Teklifin olduğu gibi yasalaşması getirilecek yeniliklerden dikkat çekenler şöyle:

  • Hızlı tren ve demiryolu yatırımları için ödeneklerin kullanımı, ulaştırma ve alt-yapı bakanlığından alınıp Hazine ve Maliye bakanlığı'na geçiyor.

  • Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.

  • Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilecek.

  • Konut hesabına katılanlara devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılıyor

  • Sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha etkin çözüm getirilmesi için Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulacak.

  • Hayvancılığın desteklanması amacıyla büyük ve küçükbaş hayvan satışından ve sütün satın alınma bedeli üzerinden alınan pay kaldırılacak.

  • Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotların maaşlarının yüzde 70'i gelir vergisinden muaf olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ak Parti yaşlılık aylıkları meclis kanun teklifi

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