İstanbul'daki 3. Havalimanı açılışı bugün!

İstanbul yeni havalimanının resmi açılış töreni bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek. Yeni havalimanının ilk etabı ile Çukurova Havalimanı’nın hizmete açılmasıyla Türkiye uluslararası hava trafiğinde önemli bir aktarma merkezi olacak.

Türkiye'nin 2019'da uluslararası hava trafiğinde önemli bir aktarma merkezi yapacak İstanbul yeni havalimanında resmi açılış töreni bugün gerçekleşecek. İstanbul yeni havalimanının ilk etabı ve Çukurova Havalimanı'nın hizmete açılmasıyla transit yolcu pazarından daha çok pay sağlanması amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda lojistik ve ulaştırmayla ilgili hedeflere de yer verildi.

Buna göre, Türkiye'nin lojistik alanındaki doğal avantajından en iyi şekilde faydalanılması ve yük taşımacılığında kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilmesi ile uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, ülkenin rekabet gücünün arttırılması temel amaç olarak belirlendi.