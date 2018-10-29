FİNANS

İstanbul'daki 3. Havalimanı açılışı bugün!

GUNDEM HABERLERİ  | 29.10.2018 08:35 | Son Güncelleme

Türkiye ve İstanbul’u dünya havacılık sektöründe liderliğe taşıyacak 'İstanbul Yeni Havalimanı' bugün açılıyor. Havalimanı, kapasitesinden altyapısına, güvenlik sisteminden mimarisine pek çok alanda dünyaya örnek olacak. İlk bölümü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak havalimanı tam kapasiteye ulaştığında yıllık 200 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak. Havalimanında günde 2 bin uçak iniş ve kalkış yapabilecek.

İstanbul'daki 3. Havalimanı açılışı bugün!

İstanbul yeni havalimanının resmi açılış töreni bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek. Yeni havalimanının ilk etabı ile Çukurova Havalimanı’nın hizmete açılmasıyla Türkiye uluslararası hava trafiğinde önemli bir aktarma merkezi olacak.

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Türkiye'nin 2019'da uluslararası hava trafiğinde önemli bir aktarma merkezi yapacak İstanbul yeni havalimanında resmi açılış töreni bugün gerçekleşecek. İstanbul yeni havalimanının ilk etabı ve Çukurova Havalimanı'nın hizmete açılmasıyla transit yolcu pazarından daha çok pay sağlanması amaçlanıyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda lojistik ve ulaştırmayla ilgili hedeflere de yer verildi.

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Buna göre, Türkiye'nin lojistik alanındaki doğal avantajından en iyi şekilde faydalanılması ve yük taşımacılığında kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilmesi ile uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, ülkenin rekabet gücünün arttırılması temel amaç olarak belirlendi.

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HAVA TRAFİĞİNDE MERKEZ

Programda, 2019'da gerçekleştirilmesi hedeflenen iş ve işlemlere göre, yük trafiğine hizmet edecek şekilde doğru yer ve ölçekte liman kapasiteleri geliştirilecek. Doğu Akdeniz ve Ege'de büyük ölçekli ana konteyner limanı ve tersane inşa edilmesi yönünde çalışmalara başlanacak, bu yapıların geri sahalarındaki şehirleşme baskısı mevzuat düzenlemeleri ile kontrol altına alınacak.

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'İPEK YOLU'NA GÖKYÜZÜ ROTASI

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, bugün ilk fazı hizmete açılacak İstanbul yeni havalimanına ilişkin “İstanbul yeni havalimanı ile Türkiye’yi küresel ticarette geleceğe uçuracak tarihi İpek Yolu gökyüzünde hayat bulacak. Cumhuriyet’in 95. yılını bir başyapıt ile kutlamanın heyecanını yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Avdagiç, yeni havalimanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını hatırlatarak, küresel ekonomik büyüme, artan sanayi üretimi ve dünya ticaretindeki her yükselişin, yeni havalimanını da bir üst lige ulaştıracağını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
3. Havalimanı yeni havalimanı açılış istanbul erdoğan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
VAR OLANI KAPAT GEREKSİZ OLANA DÜNYA PARA HARCA BOŞ YERE SAÇILAN SERVET
Gururlan ey türk bu eser hepimizin ...
SIRF TANTANA .ZARARI FAYDASINDAN ÇOK.
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