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Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi

GUNDEM HABERLERİ  | 17.08.2018 09:12 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı için tatilciler yola çıkmaya hazırlanırken, bayram öncesi gidiş-dönüş otobüs biletlerinin tükendiği açıklandı.

Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, bayram öncesi gidiş-dönüş otobüs biletlerinin tükendiğini açıkladı.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bayram tatili 9 gün olduğu ve bayram sonrası yaz tatilinin son dönemine denk gelmesi nedeniyle hem gidiş hem de dönüş biletleri tükendi. İki taraflı koyduğumuz ek seferlerin biletlerini satmaya başladık.

Gidişlerimiz yoğun ama dönüşlerimiz acayip yoğun. Ek seferler için izin süresi 28 Ağustos'ta bitecek. Talebimiz bu ek sefer süresinin 3 Eylül'e kadar uzatılması. Normalde yaz mevsiminde İstanbul'dan Anadolu ve Trakya'ya günde ortalama bin 500-bin 700 otobüs seferi oluyor ancak son günlerde bu sayı 2 bine çıktı.

Bugünden itibaren 4 gün boyunca İstanbul'dan ek seferlerle birlikte günde tam 2 bin 500 otobüs seferi olacak"

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, bayram öncesi gidiş-dönüş otobüs biletlerinin tükendiğini açıkladı.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, bayram öncesi gidiş-dönüş otobüs biletlerinin tükendiğini açıkladı.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bayram tatili 9 gün olduğu ve bayram sonrası yaz tatilinin son dönemine denk gelmesi nedeniyle hem gidiş hem de dönüş biletleri tükendi. İki taraflı koyduğumuz ek seferlerin biletlerini satmaya başladık.

Gidişlerimiz yoğun ama dönüşlerimiz acayip yoğun. Ek seferler için izin süresi 28 Ağustos'ta bitecek. Talebimiz bu ek sefer süresinin 3 Eylül'e kadar uzatılması. Normalde yaz mevsiminde İstanbul'dan Anadolu ve Trakya'ya günde ortalama bin 500-bin 700 otobüs seferi oluyor ancak son günlerde bu sayı 2 bine çıktı.

Bugünden itibaren 4 gün boyunca İstanbul'dan ek seferlerle birlikte günde tam 2 bin 500 otobüs seferi olacak"


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